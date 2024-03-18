Босния и Герцеговина – Украина. Прогноз на матч квалификации Евро 2024 (21.03.2024)

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вчера, 17:06

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является Украина. Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.05. Победа сборной Боснии и Герцеговины оценивается по 3.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 2.4. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по коэффициенту 1.58. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.02.

Форма команд

Босния и Герцеговина не впечатлила своим выступлением, но даже с пятого места по невероятному везению и регламенту пробилась в полуфинал квалификацию. Там команду ждет одна из самых сильных сборных среди всех присутствующих – Украина. Букмекеры отдают гостям статус фаворита, поэтому хозяевам придется очень постараться, чтобы пройти своего соперника и выйти на решающий матч. Два последних поединка Босния и Герцеговина проиграла на своем поле Словакии (1:2) и Люксембургу (1:4).

Украина неплохо выступала в квалификации, но наличие Франции и Италии в группе с самого начала усложнило ситуацию. Тем не менее, украинские футболисты до последнего тура боролись за второе место и все же им придется играть в плей-офф, где они являются одним из фаворитов. В поединке с Боснией и Герцеговиной гости постараются завладеть инициативой и забить первыми. В прошлой игре сборная Украины сыграла вничью с Италией (0:0), а ранее обыграла Мальту на выезде (3:1).

Информация для ставок

Босния и Герцеговина проиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Украина выиграла шесть из десяти последних выездных поединков во всех турнирах

Два последних матча между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Украина выглядит гораздо предпочтительнее своего соперника и несмотря на выездной поединок постарается доминировать на футбольном поле. Предлагаем поверить в гостей и сделать ставку на их победу в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.05.