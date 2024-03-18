Босния и Герцеговина – Украина. Прогноз на матч квалификации Евро 2024 (21.03.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является Украина. Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.05. Победа сборной Боснии и Герцеговины оценивается по 3.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.
|
- : -
21 марта 2024, 22:45
четверг
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 2.4. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по коэффициенту 1.58. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.02.
Форма команд
Босния и Герцеговина не впечатлила своим выступлением, но даже с пятого места по невероятному везению и регламенту пробилась в полуфинал квалификацию. Там команду ждет одна из самых сильных сборных среди всех присутствующих – Украина. Букмекеры отдают гостям статус фаворита, поэтому хозяевам придется очень постараться, чтобы пройти своего соперника и выйти на решающий матч. Два последних поединка Босния и Герцеговина проиграла на своем поле Словакии (1:2) и Люксембургу (1:4).
Украина неплохо выступала в квалификации, но наличие Франции и Италии в группе с самого начала усложнило ситуацию. Тем не менее, украинские футболисты до последнего тура боролись за второе место и все же им придется играть в плей-офф, где они являются одним из фаворитов. В поединке с Боснией и Герцеговиной гости постараются завладеть инициативой и забить первыми. В прошлой игре сборная Украины сыграла вничью с Италией (0:0), а ранее обыграла Мальту на выезде (3:1).
Информация для ставок
- Босния и Герцеговина проиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Украина выиграла шесть из десяти последних выездных поединков во всех турнирах
- Два последних матча между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Украина выглядит гораздо предпочтительнее своего соперника и несмотря на выездной поединок постарается доминировать на футбольном поле. Предлагаем поверить в гостей и сделать ставку на их победу в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.05.