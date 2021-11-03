«Брага» — «Лудогорец». Прогноз на матч Лиги Европы (04.11.2021)

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03 ноября 2021, 20:19

Интересную встречу двух ярких команд подарит четвертый тур группового этапа Лиги Европы. «Брага» ждет в гости «Лудогорец». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Брага». Команда играет домашний поединок, а поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.41. Победа «Лудогорца» оценивается по 8.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.7.

Букмекеры в линии предлагают коэффициент на ТБ 2.5 – 1.82. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.05. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.05.

Форма команд

Болгарский коллектив разочаровал своих болельщиков выступлением во втором по значимости еврокубковом турнире. «Лудогорец» набрал только одно очко и для того, чтобы рассчитывать на место выше четвертого, клубу очень нужно побеждать. В этом матче команде не смогут помочь два игрока в виду травм. В прошлой игре Лиге Европы «Лудогорец» проиграл «Браге» (0:1), а ранее уступил и «Црвене Звезде» (0:1).

«Брага» имеет большой опыт выступлений в Лиге Европы и после первого проигранного поединка коллектив набрал шесть очков, что позволяет ему занимать второе место в группе. В предстоящем матче с аутсайдером группы у команды есть все шансы сделать большой шаг к выходу в плей-офф и чувствовать себя увереннее в оставшихся встречах. Последние два матча Лиги Европы для португальцев закончились победами над «Лудогорцем» (1:0) и «Мидтьюлландом» (3:1).

Информация для ставок

«Брага» проиграла один матч из десяти последних во всех турнирах, а «Лудогорец» уступил в трех встречах

Четыре из шести последних матчей «Лудогорца» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Три последних встречи между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

В трех матчах «Браги» и «Лудогорца» была зафиксирована одна ничья и по одной победе каждого коллектива

Прогноз

Нас ждет сложный матч с множеством контратак и высоким прессингом от команд. Предполагаем, что у «Браги» не будет больших проблем в этом матче и португальцы добьются уверенной победы. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) можно по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Мелбет.