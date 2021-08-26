«Брага» — «Витория»: прогноз на матч чемпионата Португалии (29.08.2021)

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сегодня, 11:16

В четвертом туре чемпионата Португалии «Брага» примет «Виторию».

Ставки букмекеров

Для ставок на основные исходы предстоящей встречи букмекерская контора Бетсити предложила такую линию: победа «Браги» идет по коэффициенту 1.74, ничья находится на отметке 3.92, а победа «Витории» котируется в 4.62.

Что касается результативности грядущего матча, то здесь у аналитиков БК нет очевидных предпочтений: ставки на ТБ (2,5) голов принимаются по коэффициенту 1.92, ТМ(2,5) – 1.97.

Форма команд

«Брага», усилившись игроком «Ман Сити», сумела набрать шесть из девяти возможных очков в трех первых турах чемпионата Португалии. «Оружейники» победили в очных встречах «Маритиму» (2:0) и «Морейренсе» (3:2), а в домашней игре против «Спортинга» было зафиксировано поражение (1:2).

«Витория» пополнила свой счет на четыре балла в трех первых турах португальской лиги. Дебютную победу в сезоне команда оформила 22 августа, разбив на домашней арене «Визелу» (4:0). Прежде гости грядущей встречи разделили очки с «Эшторилом» (0:0), а также уступили «Портимоненси» на своем поле (0:1).

Информация для ставок

• «Брага» побеждала «Виторию» в 4 прошлых матчах на своем поле

• «Витория» проиграла 6 из 10 предыдущих гостевых поединков во всех турнирах

• «Брага» забивала минимум 2 гола в 3 из 4 последних домашних игр с соперником

Прогноз

Предлагаем сыграть ставку на победу хозяев поля по коэффициенту 1.74 в БК Бетсити.