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«Брага» — «Витория»: прогноз на матч чемпионата Португалии (29.08.2021)

сегодня, 11:16

В четвертом туре чемпионата Португалии «Брага» примет «Виторию».

Португалия. Примейра 2021/2022
Брага
Витория
- : -
29 августа 2021, 20:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.733.984.83
Фонбет 1.70 3.90 4.80
Мелбет 1.74 3.92 4.62
1XBET 1.74 3.92 4.62

Ставки букмекеров

Для ставок на основные исходы предстоящей встречи букмекерская контора Бетсити предложила такую линию: победа «Браги» идет по коэффициенту 1.74, ничья находится на отметке 3.92, а победа «Витории» котируется в 4.62.

Что касается результативности грядущего матча, то здесь у аналитиков БК нет очевидных предпочтений: ставки на ТБ(2,5) голов принимаются по коэффициенту 1.92, ТМ(2,5) – 1.97.

Форма команд

«Брага», усилившись игроком «Ман Сити», сумела набрать шесть из девяти возможных очков в трех первых турах чемпионата Португалии. «Оружейники» победили в очных встречах «Маритиму» (2:0) и «Морейренсе» (3:2), а в домашней игре против «Спортинга» было зафиксировано поражение (1:2).

«Витория» пополнила свой счет на четыре балла в трех первых турах португальской лиги. Дебютную победу в сезоне команда оформила 22 августа, разбив на домашней арене «Визелу» (4:0). Прежде гости грядущей встречи разделили очки с «Эшторилом» (0:0), а также уступили «Портимоненси» на своем поле (0:1).

Информация для ставок

• «Брага» побеждала «Виторию» в 4 прошлых матчах на своем поле
• «Витория» проиграла 6 из 10 предыдущих гостевых поединков во всех турнирах
• «Брага» забивала минимум 2 гола в 3 из 4 последних домашних игр с соперником

Прогноз

Предлагаем сыграть ставку на победу хозяев поля по коэффициенту 1.74 в БК Бетсити.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.98 1.42 2.00 1.87 1.56 2.52
Мелбет 2.01 1.89
1XBET 2.01 1.89
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сегодня в 13:13
Футбольный клуб «Брага» выиграет матч.
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