«Брест» — «Ренн». Прогноз на матч Лиги 1 (03.06.2023)

1685344975

вчера, 10:22

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.63. В случае победы «Бреста», зайдет коэффициент 5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.15.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.67 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Брест» отлично провел концовку сезона и набрал 12 очков в пяти последних турах Лиги 1. Команда обеспечила себе сохранение место в элитном дивизионе и сейчас занимает 14 место с 44 баллами. На своем стадионе команда проведет матч с непростым соперником и постарается добыть еще одну победу перед своими трибунами. В двух последних турах «Брест» неожиданно переиграл на выезде «Марсель» (2:1) и оказался сильнее «Клермона» (2:1).

«Ренн» также поправил результаты и набрал те же 12 баллов за пять игр чемпионата. Это помогло клубу выйти на пятое место с 65 баллами, отставая от «Лилля» всего на один пункт. В игре с «Брестом» гости будут очень мотивированы на победу, ведь в случае осечки конкурента, они смогут обойти его и занять итоговую четвертую позицию. В прошлом туре «Ренн» обыграл на своем поле «Монако» (2:0) и разгромил на выезде «Аяччо» (5:0).

Информация для ставок

«Брест» проиграл всего один матч из десяти последних матчей

«Ренн» выиграл три последних матча с общим счетом (11:0)

«Брест» проиграл три последних поединки «Ренну»

Шесть из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Ренн» обязан выигрывать у «Бреста» в нынешней ситуации и постараться побороться за четвертое место по итогам сезона. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Лига Ставок.