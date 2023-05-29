«Брест» — «Ренн». Прогноз на матч Лиги 1 (03.06.2023)

Ставки букмекеров
Преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.63. В случае победы «Бреста», зайдет коэффициент 5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.15.
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03 июня 2023, 22:00
суббота
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.67 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.
Форма команд
«Брест» отлично провел концовку сезона и набрал 12 очков в пяти последних турах Лиги 1. Команда обеспечила себе сохранение место в элитном дивизионе и сейчас занимает 14 место с 44 баллами. На своем стадионе команда проведет матч с непростым соперником и постарается добыть еще одну победу перед своими трибунами. В двух последних турах «Брест» неожиданно переиграл на выезде «Марсель» (2:1) и оказался сильнее «Клермона» (2:1).
«Ренн» также поправил результаты и набрал те же 12 баллов за пять игр чемпионата. Это помогло клубу выйти на пятое место с 65 баллами, отставая от «Лилля» всего на один пункт. В игре с «Брестом» гости будут очень мотивированы на победу, ведь в случае осечки конкурента, они смогут обойти его и занять итоговую четвертую позицию. В прошлом туре «Ренн» обыграл на своем поле «Монако» (2:0) и разгромил на выезде «Аяччо» (5:0).
Информация для ставок
- «Брест» проиграл всего один матч из десяти последних матчей
- «Ренн» выиграл три последних матча с общим счетом (11:0)
- «Брест» проиграл три последних поединки «Ренну»
- Шесть из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Ренн» обязан выигрывать у «Бреста» в нынешней ситуации и постараться побороться за четвертое место по итогам сезона. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Лига Ставок.