«Брейдаблик» — «Хафнарфьордур». Прогноз на матч чемпионата Исландии (20.06.2021)

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вчера, 11:29

В очередном туре исландского высшего дивизиона «Хафнарфьордур» поедет в гости к «Брейдаблику». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Хозяева поля — фавориты встречи по мнению букмекеров. Взять победу «Брейдаблика» можно по коэффициенту 1.94, в случае победы гостей зайдет коэффициент 3.6. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.78.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 1.57. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 2.43. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Брейдаблик» неплохо начал чемпионат, идет достаточно уверенно, занимая пятое место в турнирной таблице. И лишь в последнем туре команда не справилась с лидером «Валюром» и уступила (1:3).

«Хафнарфьордур» находится на расстоянии двух очков от своего нынешнего соперника и занимает шестое место в таблице.

Информация для ставок

• «Брейдаблик» выигрывает и не пропускает дома уже в трех поединках подряд

• «Хафнарфьордур» в последних шести выездных встречах одержал по две победы и ничьи, а также потерпел два поражения

• Предыдущая встреча команд завершилась победой «Брейдаблика» со счетом (3:1)

Прогноз

Хозяева очень хороши на своем поле и не намерены прерывать свой победный ход, продолжая радовать своих болельщиков. Скорее всего, мы увидим игру с преимуществом «Брейдаблика». Сделать ставку на победу «Брейдаблика» можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.94.

Ранее букмекеры предложили сделать ставку на победу сборной Испании с форой (-1) в матче с Польшей.