«Бристоль Сити» — «Блэкберн». Прогноз на матч английского Чемпионшипа (09.12.2020)

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вчера, 08:40

В 17-м туре английского Чемпионшипа сыграют «Бристоль Сити» и «Блэкберн». Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекерских контор на матч, который состоится 9 декабря 2020 года.

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской компании Мелбет оценили шансы команд в этой встрече такими коэффициентами: победа «Бристоль Сити» идет за 3.06, а гостевой успех «Блэкберна» можно сыграть за 2.39. Вероятность ничьи оценивается в 3.44. Как видим, статус минимального фаворита на себе примеряют гости.

Что касается результативности, то здесь у БК практически равная линия: ставку на ТБ (2,5) можно разместить за 1.90, ТМ(2,5) – 1.94.

Форма команд

В прошлом туре чемпионата «Бристоль Сити» потерпел пятое поражение в сезоне. Команда на домашнем стадионе уступила «Бирмингему» (0:1), опустившись на восьмое место в турнирной таблице. До этого хозяева предстоящей встречи отметились победой над КПР в гостях (2:1).

«Блэкберн» занимает девятое место в таблице, уступая предстоящему оппоненту два зачетных пункта. В 16-ти турах сезона команда показала такие результаты: семь побед, четыре ничьи и пять поражений. Стремительный прогресс гостей обусловлен успешной серией, которая длится уже семь туров – три ничьи и четыре победы. 5 декабря «Блэкберн» сыграл вничью в гостях с «Брентфордом» (2:2).

Информация для ставок

В 6 из 7 прошлых домашних матчей «Бристоль Сити» прошла ставка на ТМ(2,5)

В 4 предыдущих поединках «Блэкберна» забивалось минимум три гола

«Блэкберн» не проигрывал в семи прошлых матчах чемпионата

«Блэкберн» забивал минимум два гола в четырех предыдущих поединках

Прогноз

Ставки в пользу гостей предстоящей встречи выглядят предпочтительней. «Блэкберн» набрал великолепную форму, что позволяет команде результативно играть в атаке. Такими показателями пока не может похвастаться «Бристоль Сити».

Предлагаем ставку на победу «Блэкберна» с нулевой форой за коэффициент 1.75 по линии букмекерской конторы Мелбет.

С прогнозом на матч «Барнсли» — «Уикомб» можно ознакомиться по ссылке.