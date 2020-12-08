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«Бристоль Сити» — «Блэкберн». Прогноз на матч английского Чемпионшипа (09.12.2020)

вчера, 08:40
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В 17-м туре английского Чемпионшипа сыграют «Бристоль Сити» и «Блэкберн». Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекерских контор на матч, который состоится 9 декабря 2020 года.

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской компании Мелбет оценили шансы команд в этой встрече такими коэффициентами: победа «Бристоль Сити» идет за 3.06, а гостевой успех «Блэкберна» можно сыграть за 2.39. Вероятность ничьи оценивается в 3.44. Как видим, статус минимального фаворита на себе примеряют гости.

Что касается результативности, то здесь у БК практически равная линия: ставку на ТБ(2,5) можно разместить за 1.90, ТМ(2,5) – 1.94.

Форма команд

В прошлом туре чемпионата «Бристоль Сити» потерпел пятое поражение в сезоне. Команда на домашнем стадионе уступила «Бирмингему» (0:1), опустившись на восьмое место в турнирной таблице. До этого хозяева предстоящей встречи отметились победой над КПР в гостях (2:1).

«Блэкберн» занимает девятое место в таблице, уступая предстоящему оппоненту два зачетных пункта. В 16-ти турах сезона команда показала такие результаты: семь побед, четыре ничьи и пять поражений. Стремительный прогресс гостей обусловлен успешной серией, которая длится уже семь туров – три ничьи и четыре победы. 5 декабря «Блэкберн» сыграл вничью в гостях с «Брентфордом» (2:2).

Информация для ставок

  • В 6 из 7 прошлых домашних матчей «Бристоль Сити» прошла ставка на ТМ(2,5)
  • В 4 предыдущих поединках «Блэкберна» забивалось минимум три гола
  • «Блэкберн» не проигрывал в семи прошлых матчах чемпионата
  • «Блэкберн» забивал минимум два гола в четырех предыдущих поединках

Прогноз

Ставки в пользу гостей предстоящей встречи выглядят предпочтительней. «Блэкберн» набрал великолепную форму, что позволяет команде результативно играть в атаке. Такими показателями пока не может похвастаться «Бристоль Сити».

Предлагаем ставку на победу «Блэкберна» с нулевой форой за коэффициент 1.75 по линии букмекерской конторы Мелбет.

С прогнозом на матч «Барнсли» — «Уикомб» можно ознакомиться по ссылке.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.013.532.43
BetCity 3.00 3.50 2.30
Fonbet 3.00 3.45 2.35
GGBet 2.94 3.45 2.38
Лига ставок 2.90 3.35 2.33
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Все комментарии
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 08:45
Ничья!!
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
вчера в 08:41
Счёт матча 2-1
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