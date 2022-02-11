«Брюгге» — «Шарлеруа». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (13.02.2022)

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вчера, 16:11

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Брюгге». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.9. Победа «Шарлеруа» оценивается по 3.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.8.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно за 1.74. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Шарлеруа» не проигрывает уже несколько матчей подряд в чемпионате и занимает высокое для себя пятое место в таблице. Команда набрала 43 очка и отстает от ближайшего соперника всего на два пункта. В предстоящей встрече с действующим чемпионом Бельгии, хозяевам не будет легко, но в этом сезоне отобрать очки у «Брюгге» не является невыполнимой задачей. Последние два матча «Шарлеруа» закончились победами над «Сент-Трюйденом» (1:0) и «Серен Юнайтед» (2:0).

«Брюгге» выглядит не так стабильно, как в прошлом сезоне и идет только на третьем месте в чемпионате Бельгии. Клуб набрал 48 очков и отстает уже на 12 пунктов от лидера «Юнион Сент-Жиллуаз». Отыграть такое преимущество будет очень непросто и терять очки команде в ближайших поединках никак нельзя. В прошлом туре «Брюгге» на своем поле проиграл «Генту» (1:2), а ранее обыграл «Кортрейк» (1:0).

Информация для ставок

«Брюгге» проиграл два матча из десяти последних матчей, а «Шарлеруа» уступил в трех поединках

«Шарлеруа» выиграл шесть из десяти последних матчей на выезде

Шесть последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Брюгге» выиграл только два матча из пяти у «Шарлеруа» на своем поле

Прогноз

«Брюгге» обязан побеждать в этом поединке, если еще надеется догнать лидеров чемпионата Бельгии. Предлагаем сделать ставку на победу чемпиона Бельгии по коэффициенту 1.9. Вероятнее всего хозяева одержат победу в один или два мяча.