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«Брюгге» — «Шарлеруа». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (13.02.2022)

вчера, 16:11

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Брюгге». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.9. Победа «Шарлеруа» оценивается по 3.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.8.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.674.654.25
Фонбет 1.60 4.50 4.80
Мелбет 1.59 4.24 5.00
1XBET 1.59 4.24 5.00
BetBoom 1.67 4.40 4.40

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно за 1.74. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Шарлеруа» не проигрывает уже несколько матчей подряд в чемпионате и занимает высокое для себя пятое место в таблице. Команда набрала 43 очка и отстает от ближайшего соперника всего на два пункта. В предстоящей встрече с действующим чемпионом Бельгии, хозяевам не будет легко, но в этом сезоне отобрать очки у «Брюгге» не является невыполнимой задачей. Последние два матча «Шарлеруа» закончились победами над «Сент-Трюйденом» (1:0) и «Серен Юнайтед» (2:0).

«Брюгге» выглядит не так стабильно, как в прошлом сезоне и идет только на третьем месте в чемпионате Бельгии. Клуб набрал 48 очков и отстает уже на 12 пунктов от лидера «Юнион Сент-Жиллуаз». Отыграть такое преимущество будет очень непросто и терять очки команде в ближайших поединках никак нельзя. В прошлом туре «Брюгге» на своем поле проиграл «Генту» (1:2), а ранее обыграл «Кортрейк» (1:0).

Информация для ставок

  • «Брюгге» проиграл два матча из десяти последних матчей, а «Шарлеруа» уступил в трех поединках
  • «Шарлеруа» выиграл шесть из десяти последних матчей на выезде
  • Шесть последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Брюгге» выиграл только два матча из пяти у «Шарлеруа» на своем поле

Прогноз

«Брюгге» обязан побеждать в этом поединке, если еще надеется догнать лидеров чемпионата Бельгии. Предлагаем сделать ставку на победу чемпиона Бельгии по коэффициенту 1.9. Вероятнее всего хозяева одержат победу в один или два мяча.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.29 1.64 1.79 2.03
Фонбет 2.25 1.63
Мелбет 2.27 1.65
1XBET 2.27 1.65
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 23:00
Победа команды "Брюгге" и тотал больше 2,5 в этом матче. Удачи
23u4m3nsjazx
23u4m3nsjazx
вчера в 18:53
Футбольный клуб «Брюгге» выиграет матч.
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