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«Челси» — «Атлетико». Прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов (17.03.2021)

вчера, 19:36

«Челси» и мадридский «Атлетико» проведут ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов 17 марта в Лондоне. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок, которые предложили букмекеры.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.333.233.47
Лига Ставок 2.38 3.10 3.40
Фонбет 2.40 3.25 3.35
Мелбет 2.41 3.20 3.44

Ставки букмекеров

Сыграть ставку на победу «Челси» букмекерская контора Бетсити предлагает по коэффициенту 2.31. Заключить пари на победу «Атлетико» можно по коэффициенту 3.54, а ничья идет по коэффициенту 3.30.

Ощутимое преимущество букмекер отдает низовому формату поединка. Ставки на тотал меньше (2,5) голов принимаются по коэффициенту 1.57, больше – 2.37.

Форма команд

Первая дуэль команд проходила на нейтральном поле в Бухаресте. Ее исход решил гол Оливье Жиру, который обеспечил минимальную победу «Челси» (1:0).

После той встречи команды провели по четыре поединка в национальных чемпионатах. «Челси» занес себе в актив «сухие» победы над «Ливерпулем» (1:0) и «Эвертоном» (1:0), а также ничейные противостояния с «Манчестер Юнайтед» и «Лидсом» (0:0).

Аналогичные результаты в испанской Примере показал и «Атлетико». Коллектив Диего Симеоне добился викторий в противостояниях с «Вильярреалом» (2:0) и «Атлетиком» (2:1), а также разошелся миром с «Реалом» (1:1) и «Хетафе» (0:0).

С 2009 года оппоненты провели восемь очных противостояний. В них трижды побеждал «Челси», две виктории на счету «Атлетико» и трижды соперники расходились миром.

Информация для ставок

· «Челси» не пропускал голы в пяти прошлых матчах

· Ставка на ТМ(2,5) сыграла в восьми предыдущих поединках «Челси»

· В трех последних гостевых матчах «Атлетико» больше двух голов не забивалось

· В пяти прошлых матчах «Атлетико» в Лиге чемпионов прошла ставка на ТМ(2,5)

· «Челси» побеждал в пяти из шести предыдущих поединков Лиги чемпионов

Прогноз

Результат первой встречи дает возможность «Челси» сыграть по счету, отведя отдельное внимание обороне собственных ворот. «Атлетико» тоже не станет раскрываться с первых минут, поскольку на один пропущенный гол гостям нужно отвечать двумя. Предлагаем рассмотреть ставку на ТМ(2,5) по коэффициенту 1.57 в букмекерской конторе Бетсити.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.02 1.86 1.57 2.52
Лига Ставок 1.97 1.84 1.54 2.49
Мелбет 1.60 2.57
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 19:51
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Атлетико»
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