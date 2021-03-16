«Челси» — «Атлетико». Прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов (17.03.2021)

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вчера, 19:36

«Челси» и мадридский «Атлетико» проведут ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов 17 марта в Лондоне. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок, которые предложили букмекеры.

Ставки букмекеров

Сыграть ставку на победу «Челси» букмекерская контора Бетсити предлагает по коэффициенту 2.31. Заключить пари на победу «Атлетико» можно по коэффициенту 3.54, а ничья идет по коэффициенту 3.30.

Ощутимое преимущество букмекер отдает низовому формату поединка. Ставки на тотал меньше (2,5) голов принимаются по коэффициенту 1.57, больше – 2.37.

Форма команд

Первая дуэль команд проходила на нейтральном поле в Бухаресте. Ее исход решил гол Оливье Жиру, который обеспечил минимальную победу «Челси» (1:0).

После той встречи команды провели по четыре поединка в национальных чемпионатах. «Челси» занес себе в актив «сухие» победы над «Ливерпулем» (1:0) и «Эвертоном» (1:0), а также ничейные противостояния с «Манчестер Юнайтед» и «Лидсом» (0:0).

Аналогичные результаты в испанской Примере показал и «Атлетико». Коллектив Диего Симеоне добился викторий в противостояниях с «Вильярреалом» (2:0) и «Атлетиком» (2:1), а также разошелся миром с «Реалом» (1:1) и «Хетафе» (0:0).

С 2009 года оппоненты провели восемь очных противостояний. В них трижды побеждал «Челси», две виктории на счету «Атлетико» и трижды соперники расходились миром.

Информация для ставок

· «Челси» не пропускал голы в пяти прошлых матчах

· Ставка на ТМ(2,5) сыграла в восьми предыдущих поединках «Челси»

· В трех последних гостевых матчах «Атлетико» больше двух голов не забивалось

· В пяти прошлых матчах «Атлетико» в Лиге чемпионов прошла ставка на ТМ(2,5)

· «Челси» побеждал в пяти из шести предыдущих поединков Лиги чемпионов

Прогноз

Результат первой встречи дает возможность «Челси» сыграть по счету, отведя отдельное внимание обороне собственных ворот. «Атлетико» тоже не станет раскрываться с первых минут, поскольку на один пропущенный гол гостям нужно отвечать двумя. Предлагаем рассмотреть ставку на ТМ(2,5) по коэффициенту 1.57 в букмекерской конторе Бетсити.