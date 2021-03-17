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Челси - Атлетико
Бавария - Лацио

Текстовая онлайн трансляция матча Челси против Атлетико

Челси Логотип футбольный клуб Челси (Лондон) 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид) Атлетико
Челси
Атлетико
2 : 0
завершен
17 марта 2021, 23:00
среда
1 - 0
Первый матч
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Лига чемпионов 2020/2021, 1/8 финала
Стадион Стэмфорд Бридж
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 22:45
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.333.233.47
Лига Ставок 2.34 3.05 3.50
Фонбет Live! 1.03 15.00 100.00
Мелбет 2.29 3.26 3.48
Pin-Up.ru 2.20 2.90 4.00
 
30' Хаверц Кай (29)
 
34' (1:0) Зиеш Хаким (22) (Вернер Тимо (11))
 
77' Зиеш Хаким (22) уходит с поля, Пулишич Кристиан (10) вышел на поле
 
83' Вернер Тимо (11) уходит с поля, Хадсон-Одои Каллум (20) вышел на поле
 
3
90+3' Хаверц Кай (29) уходит с поля, Эмерсон (33) вышел на поле
90+4' (2:0) Эмерсон (33) (Пулишич Кристиан (10))
90+4' Алонсо Маркос (3) уходит с поля, Чилуэлл Бенжамин (21) вышел на поле
 
31' Лоди Ренан (12)
 
46' Лоди Ренан (12) уходит с поля, Эрмосо Марио (22) вышел на поле
 
51' Ньигес Сауль (8)
 
53' Карраско Янник (21) уходит с поля, Дембеле Мусса (19) вышел на поле
 
59' Суарес Луис (9) уходит с поля, Корреа Анхель (10) вышел на поле
 
60' Хименес Хосе (2)
 
69' Триппьер Киран (23) уходит с поля, Лемар Тома (11) вышел на поле
 
72' Коке (6)
 
82' Савич Стефан (15)
Голы
Зиеш Хаким
ассистент Вернер Тимо 		1:0 34’
Эмерсон
ассистент Пулишич Кристиан 		2:0 90+4’
Наказания
Хаверц Кай 30’
31’ Лоди Ренан
51’ Ньигес Сауль
60’ Хименес Хосе
72’ Коке
82’ Савич Стефан
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
46’ Эрмосо Марио Лоди Ренан
53’ Дембеле Мусса Карраско Янник
59’ Корреа Анхель Суарес Луис
69’ Лемар Тома Триппьер Киран
Пулишич Кристиан Зиеш Хаким 77’
Хадсон-Одои Каллум Вернер Тимо 83’
Эмерсон Хаверц Кай 90+3’
Чилуэлл Бенжамин Алонсо Маркос 90+4’
Статистика
 16 Удары по воротам 10
5 Удары в створ 4
11 Фолы 11
6 Угловые 5
1 Офсайды 2
56% Владение мячом 44%
4 Cэйвы 3
1 Предупреждения 4
0 Удаления 1
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Все комментарии
Gelious
Gelious ответ Agamaga........ (раскрыть)
18 марта в 23:14
Ладно, мы как-то от темы разговора отошли совсем уже. На этом и закончим
Agamaga........
Agamaga........ ответ Gelious (раскрыть)
18 марта в 23:10
Много ли отстал ПСЖ от лидера? Всего лишь ничего, и это после столько лет лидерства, что-то вроде Ювентуса в Италии, но туринцы тоже не уступают по игре Интеру.
Кто-то в ЛЧ играет, а кто-то нет. Это такое же сравнение.
ПСЖ оказался сильнее Барсы по делу, и в первой же игре это подтвердил.
В любом случае в сетке каждый ищет себе хуже соперника, но может случиться так, что в финале окажутся Порту - Монако, как это было в 2004 году.
Кто может сказать, что и в этом розыгрыше не будет такого сценария? Никто!
Gelious
Gelious ответ Agamaga........ (раскрыть)
18 марта в 18:56
Ну так это же не вина Мадрида и ПСЖ, что Барса настолько слабой стала? А ПСЖ настолько "сильный" попался, что после первого матча с Барсой проиграл матч в Лиге тут же. А затем, после ответного матча, то же самое повторил. И идет на втором месте в каком-то чемпионате Франции. Все равно сильнее Аталанты они, спору нет, но 1) разница не разительна на момент матчей была 2) имело бы смысл говорить об этом, если бы Барса не потерпела разгром (!!!). А насчет того, что хотят видеть Порту - это так. Только причина не та, о которой вы думаете. Дам подсказку: она у них в защите играет. Жаль, Касильяса на воротах нету там теперь. Что за чушь вообще смотреть на жеребьевки у команд, которые бьются за победу в турнире. В любом случае с сильнейшим из другой ветки столкнешься, если раньше не вылетишь. Да и полуфиналы как правило не пестрят слабыми командами. В общем, дичь это какая-то к такому придираться уже.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Gelious (раскрыть)
18 марта в 18:09
ПСЖ на каком месте не шёл, ещё до игры писали все, что они пройдут Барсу. Каталонцы вообще из подвала поднялись, игры никакой не было. К ответной игре немного в себя пришли.
Санчо Панса
Санчо Панса
18 марта в 17:24
Удивительное рядом) Расхваленная атака матрасников НИЧЕГО не смогла забить Челси! Более того, все три английских клуба в лице Ман.Сити, Ливерпуля и Челси НИЧЕГО не пропустили от своих соперников в обоих матчах на стадии 1/8 финала! Просто браво, АПЛ!
С заслуженным выходом в 1/4 финала, болельщики синих)
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan
18 марта в 16:33
,,Челси" играл блестяще! Техника игроков, пасы, скорость, комбинации..
Единственно что не на блестяще, это завершение атак: могли бы больше забить.
Тухелю ура!
ManUnited87
ManUnited87
18 марта в 12:07
Не ждал,что Челси пройдет такой Атлетико.Расцвели пенсы под руководством Тухеля 13 матчей провели 9 побед 4 ничьи,11 сухарей.Браво!
bayern-cobra
bayern-cobra ответ Manny_Pacquiao (раскрыть)
18 марта в 11:18
Не вылетите судьи помогут если что как всегда
bayern-cobra
bayern-cobra
18 марта в 11:14
Надеюсь Челси не достанется нам,Челси очень силен мои поздравления фанатам Челси
Gelious
Gelious ответ mavros_7171 (комментарий удален) (раскрыть)
18 марта в 10:44
После того, что три года Мадрид делал с лигочемпионским хет-триком, ему позволительно хоть 30
Gelious
Gelious ответ Agamaga........ (раскрыть)
18 марта в 10:43
Вообще, речь не о том, хорош ли Мадрид. Но, если что, Аталанту тут только недавно так превозносили. И правда не было? А Боруссия у Севильи? Или вы не в курсе того, что Боруссия пока даже мимо зоны ЛЧ идет у себя в Германии? Если брать Барселону, то ее сложно оправдать, ведь ПСЖ даже во Франции не лидирует, так еще и разгромил (!!!) Барселону. Не стоит расхваливать Реал, который просто прошел Аталанту, не спорю. Но с учетом 45(!!!) травм за сезон и отсутствия пропущенных мячей можно хотя бы порадоваться ситуации. Но, повторюсь, я не пытался сказать, что какие-то испанские клубы позорят или нет. Просто отметил, что у Испании чуть крах не случился
Шуnя771
Шуnя771
18 марта в 10:20
Тухленькое судейство...
sir_Alex
sir_Alex
18 марта в 09:50
Провал "Атлетико".
Брулин
Брулин
18 марта в 09:14
Челси с такой обороной и удушающим футболом-может вышвырнуть кого угодно из фаворитов.
DXTK
DXTK
18 марта в 08:30
смотрю не плохо так тухель на багаже лемпарда играет.........неужели челси пройдет в финал ЛЧ где сыграет с баварией как 12 году? и снова выиграет?.........

матрас совсем запылился их вытряхивают все кому ни лень......

PS в 1/4 финала скорей всего выпадет обязательно одна пара английских клубов.....челси ливерпуль или мс с кем то из них..........

Ливерпуль/МС-Челси......... скорей всего английская пара.......
ПСЖ - Боруссия/Порту......... не дадут парижу до полуфинала сильнейшего соперника.
Порту/Боруссия- МС.......... какой-нибудь середняк опять вынесет МС.
Реал-Бавария........

PS Порту может опять стать темной лошадкой.....они уже вынесли старуху....... могут и мешок....... обычно так в ЛЧ............ Аякс вынес Реал и Юве.......Лион вынес Юве и МС....теперь драконы начали охоту......
Richard von Rammstein
Richard von Rammstein
18 марта в 08:24
Атлетико в этой ЛЧ провалился
No problems
No problems
18 марта в 08:13
Адиос амигос,матрас порвался.
Бабуину надо валить с этой избушки))).
Agamaga........
Agamaga........ ответ Gelious (раскрыть)
18 марта в 07:12
Слабее Аталанты не было просто соперника. Следующая стадия последняя остановка сливок.
Но вижу уже многие хотят Порту. Это такая традиция избегать сильных соперников 😂
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
18 марта в 07:04
Челси заслуженно прошел. Атлетико хоть и не поставил автобус, в этом матче, но не показал за 2 игры ничего, только неоправданную грубость во втором тайме. Контратаки Челси опасны.
Klaus-S
Klaus-S
18 марта в 06:59
Челси молодцы . Не дали никаких шансов Атлетико .
1/8 прошла по сути без громких сенсаций.
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе ответ da da da (раскрыть)
18 марта в 06:53
А как же великозарплатный Лео Месси? Он тут совсем не при делах?
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao ответ Ген Геныч (раскрыть)
18 марта в 06:31
Я хочу сильных соперников. Если вылетать, то от них
311
311
18 марта в 05:55
Всех Синих с победой! Матрасам удачи в чемпионате!)
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
18 марта в 03:19
судейка в этом матче просто сказочный попал, наверно проходил консультацию у эвребе )
амурец
амурец
18 марта в 02:53
да посыпались матрасы, Челси с выходом в 1/4
da da da
da da da ответ allemz (раскрыть)
18 марта в 02:08
Суарес слабейший форвард Барсы в21 веке(из ТОПов)и слабейший в Атлетико за 15 лет,из-за него Барса 5 лет мучилась в ЛЧ(25 матчей без голов на выезде)
azkan
azkan ответ Медив (раскрыть)
18 марта в 02:04
Согласен. Мотивация сильная в ЛЧ. Прошли легко Барсу, на одной ноге так сказать. Неймара имею ввиду.
Ген Геныч
Ген Геныч ответ Manny_Pacquiao (раскрыть)
18 марта в 02:03
У тебя вроде аватарка то Реала,так зачем в 1/4 тебе Бавария,ты что,желаешь вылета своему клубу?!!!!!!!!!!!!!!!!
da da da
da da da ответ Per4ick (раскрыть)
18 марта в 01:57
    Медив
    Медив ответ azkan (раскрыть)
    18 марта в 01:53
    Судя по чемпу, ПСЖ способен слить практически любому клубу. Хотя на ЛЧ мотивация у них будет повыше...
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