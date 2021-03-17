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2 : 0
завершен
17 марта 2021, 23:00
среда
1 - 0
Первый матч
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Стадион Стэмфорд Бридж
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 22:45
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Зиеш Хаким
ассистент Вернер Тимо
|1:0
|34’
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Эмерсон
ассистент Пулишич Кристиан
|2:0
|90+4’
|Хаверц Кай
|30’
|31’
|Лоди Ренан
|51’
|Ньигес Сауль
|60’
|Хименес Хосе
|72’
|Коке
|82’
|Савич Стефан
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Эрмосо Марио
|Лоди Ренан
|53’
|Дембеле Мусса
|Карраско Янник
|59’
|Корреа Анхель
|Суарес Луис
|69’
|Лемар Тома
|Триппьер Киран
|Пулишич Кристиан
|Зиеш Хаким
|77’
|Хадсон-Одои Каллум
|Вернер Тимо
|83’
|Эмерсон
|Хаверц Кай
|90+3’
|Чилуэлл Бенжамин
|Алонсо Маркос
|90+4’
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|16
|Удары по воротам
|10
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|5
|Удары в створ
|4
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|11
|Фолы
|11
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|6
|Угловые
|5
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|1
|Офсайды
|2
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|56%
|Владение мячом
|44%
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|4
|Cэйвы
|3
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|1
|Предупреждения
|4
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|0
|Удаления
|1
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Все почти сыграли хорошо. Вернер старался. Включал скорость свою.
Зиеш хоть и забил гол, но его пасы это что то невероятное. Во что он превратился?
Защита сыграла прекрасно. Выходили из под прессинга Атлетико без ошибок и я бы даже сказал легко.
И кончено Канте возвратился! Все что можно подчищал, в конце ему надо было точку ставить!
Менди тоже хорош. Красивый сейв сделал в конце.
Когда Челси попал на Атлетико, думал пипец. Но после первого матча была большая уверенность, что пройдем их они сдали много.
Что случилось с командой? Непонятно.
Все почти сыграли хорошо. Вернер старался. Включал скорость свою.
Зиеш хоть и забил гол, но его пасы это что то невероятное. Во что он превратился?
Защита сыграла прекрасно. Выходили из под прессинга Атлетико без ошибок и я бы даже сказал легко.
И кончено Канте возвратился! Все что можно подчищал, в конце ему надо было точку ставить!
Менди тоже хорош. Красивый сейв сделал в конце.
Когда Челси попал на Атлетико, думал пипец. Но после первого матча была большая уверенность, что пройдем их они сдали много.
Что случилось с командой? Непонятно.