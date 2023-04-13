«Челси» — «Брайтон». Прогноз на матч АПЛ (15.04.2023)

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вчера, 22:32

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры минимальным фаворитом в этом матче считают «Челси». Коэффициент на победу «аристократов» составляет 2.6. Поставить на «Брайтон» можно за 2.65, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.93. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.87. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Челси» переживает не лучшие времена, что отражается в коэффициентах букмекеров. Очень много экспертов и болельщиков со скепсисом восприняли возвращение Лэмпарда в качестве главного тренера, а сами «аристократы» занимают лишь 11 место с 39 баллами. В прошлой игре Лиги Чемпионов «Челси» проиграл на выезде мадридскому «Реалу» (0:2), а ранее в чемпионате Англии уступил «Вулверхэмптону» (0:1).

«Брайтон» прервал серию без поражений в чемпионате Англии, которая длилась пять поединков и усердно готовится к поединку с «синими», ведь рассчитывает создать им серьезные проблемы. Сейчас подопечные Роберто Де Дзерби занимают седьмое место с 46 очками и рассчитывают побороться минимум за пятую позицию, от которой отстают на семь очков, но имеет два поединка в запасе. Два последних матча «Брайтона» завершились поражением на выезде от «Тоттенхэма» (1:2) и успехом с «Борнмутом» (2:0).

Информация для ставок

«Челси» проиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах при трех победах

Четыре из шести последних матчей «Борнмута» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Шесть из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Три из четырех последних матчей команд завершились вничью

Прогноз

«Челси» выглядит очень неуверенно, но вполне вероятно, что они смогут забить в этой игре, ведь болельщики ждут голов уже три матча. Предлагаем выбрать вариант «обе забьют» и сделать на него ставку по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.