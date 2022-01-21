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«Челси» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч Премьер-лиги (23.01.2022)

вчера, 16:51

23 января 2022 года в рамках 23-го тура Премьер-лиги Англии «Челси» примет на стадионе «Стэмфорд Бридж» лондонский «Тоттенхэм». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Англии.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет 1.70 3.90 4.80
Мелбет 1.78 3.98 4.92
1XBET 1.78 3.98 4.92
BetBoom 1.72 4.08 4.87

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка букмекеры выбрали «Челси». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.68. Ничейный исход оценивается в 4.05, а победа гостей в 4.90. Также можно сделать ставку на то, что обе команды забьют по 1.83.

Форма команд

В нынешнем сезоне у «Челси» третья строчка в турнирной таблице и 44 балла в активе. У клуба 12 побед, восемь ничьих и три поражения. Коллектив забил 46 голов и пропустил 18 мячей. В последних матчах «синие» не могут похвастаться хорошими результатами, команда Томаса Тухеля заметно просела по игре — ничья с «Брайтоном» 1:1, поражение от «Манчестер Сити» 1:0 и ничейный исход с «Ливерпулем» 2:2.

«Тоттенхэм» идет в нынешнем сезоне на пятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 36 баллов. У «шпор» 11 побед, три ничьих и пять поражений. Коллектив забил 26 мячей и пропустил 22 гола. В последних встречах «Тоттенхэм» под руководством Антонио Конте выглядит неплохо, команда активно набирает баллы и приближается к топ-4 — победы над «Лестером» со счетом 2:3 и «Уотфордом» 0:1 и ничейный исход с «Саутгемптоном» 1:1.

Информация для ставок

  • «Тоттенхэм» проиграл два матча из последних пяти
  • «Челси» выиграл три матча из последних пяти
  • У «Тоттенхэма» шесть забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что будет ничья или победа «Тоттенхэма» по коэффициенту 2.20. Команда Антонио Конте очень хорошо смотрится в последних матчах и наверняка попробует как минимум один балл забрать у своего оппонента в очной встрече.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.96 1.98
1XBET 1.96 1.98
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 22:37
Победа команды Челси и тотал больше 2,5 в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 18:42
Челси не проиграют
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