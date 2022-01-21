«Челси» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч Премьер-лиги (23.01.2022)

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вчера, 16:51

23 января 2022 года в рамках 23-го тура Премьер-лиги Англии «Челси» примет на стадионе «Стэмфорд Бридж» лондонский «Тоттенхэм». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Англии.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка букмекеры выбрали «Челси». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.68. Ничейный исход оценивается в 4.05, а победа гостей в 4.90. Также можно сделать ставку на то, что обе команды забьют по 1.83.

Форма команд

В нынешнем сезоне у «Челси» третья строчка в турнирной таблице и 44 балла в активе. У клуба 12 побед, восемь ничьих и три поражения. Коллектив забил 46 голов и пропустил 18 мячей. В последних матчах «синие» не могут похвастаться хорошими результатами, команда Томаса Тухеля заметно просела по игре — ничья с «Брайтоном» 1:1, поражение от «Манчестер Сити» 1:0 и ничейный исход с «Ливерпулем» 2:2.

«Тоттенхэм» идет в нынешнем сезоне на пятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 36 баллов. У «шпор» 11 побед, три ничьих и пять поражений. Коллектив забил 26 мячей и пропустил 22 гола. В последних встречах «Тоттенхэм» под руководством Антонио Конте выглядит неплохо, команда активно набирает баллы и приближается к топ-4 — победы над «Лестером» со счетом 2:3 и «Уотфордом» 0:1 и ничейный исход с «Саутгемптоном» 1:1.

Информация для ставок

«Тоттенхэм» проиграл два матча из последних пяти

«Челси» выиграл три матча из последних пяти

У «Тоттенхэма» шесть забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что будет ничья или победа «Тоттенхэма» по коэффициенту 2.20. Команда Антонио Конте очень хорошо смотрится в последних матчах и наверняка попробует как минимум один балл забрать у своего оппонента в очной встрече.