Черногория — Болгария. Прогноз на матч квалификации Евро 2024 (10.09.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагают коэффициент на их победу – 1.77. Поверить в успех Болгарии можно за 5.3. Ничейный результат котируется цифрой 3.5.
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завтра, 19:00
Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.45. На ТМ 2.5 коэффициент гораздо меньше и достигает 1.57. Сделать ставку на обе забьют можно по коэффициенту 2.25.
Форма команд
Сборная Черногории не очень удачно выступает в этой квалификации и за четыре тура смогла набрать лишь пять баллов. Тем не менее, коллектив отстает от Сербии всего на два пункта и сохраняет шансы на дальнейшую борьбу. Для этого хозяевам очень важно обыгрывать Болгарию и ожидать осечки прямых конкурентов. Два последних матча Черногории завершились ничьей с Литвой (2:2) и поражением от Чехии в товарищеском матче (1:4).
Болгария является последней командой в группе с набранными двумя баллами и уступает Литве по дополнительным характеристикам. Команда уже не рассчитывает на высокие места и может спокойно доигрывать квалификацию, пытаясь порадовать своих болельщиков результатами. В прошлой товарищеской игре Болгария минимально уступила Ирану (0:1), а ранее в квалификации отобрали очки у Сербии (1:1).
Информация для ставок
- Черногория выиграла два матча из десяти последних встреч во всех турнирах
- Сборная Болгарии не побеждает уже шесть поединков подряд
- Пять последних матчей между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Черногория и Болгария играют между собой в крайне нерезультативный футбол и в этот раз ситуация кардинально поменяться не должна. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.57.