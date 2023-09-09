Черногория — Болгария. Прогноз на матч квалификации Евро 2024 (10.09.2023)

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сегодня, 18:49

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагают коэффициент на их победу – 1.77. Поверить в успех Болгарии можно за 5.3. Ничейный результат котируется цифрой 3.5.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.45. На ТМ 2.5 коэффициент гораздо меньше и достигает 1.57. Сделать ставку на обе забьют можно по коэффициенту 2.25.

Форма команд

Сборная Черногории не очень удачно выступает в этой квалификации и за четыре тура смогла набрать лишь пять баллов. Тем не менее, коллектив отстает от Сербии всего на два пункта и сохраняет шансы на дальнейшую борьбу. Для этого хозяевам очень важно обыгрывать Болгарию и ожидать осечки прямых конкурентов. Два последних матча Черногории завершились ничьей с Литвой (2:2) и поражением от Чехии в товарищеском матче (1:4).

Болгария является последней командой в группе с набранными двумя баллами и уступает Литве по дополнительным характеристикам. Команда уже не рассчитывает на высокие места и может спокойно доигрывать квалификацию, пытаясь порадовать своих болельщиков результатами. В прошлой товарищеской игре Болгария минимально уступила Ирану (0:1), а ранее в квалификации отобрали очки у Сербии (1:1).

Информация для ставок

Черногория выиграла два матча из десяти последних встреч во всех турнирах

Сборная Болгарии не побеждает уже шесть поединков подряд

Пять последних матчей между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Черногория и Болгария играют между собой в крайне нерезультативный футбол и в этот раз ситуация кардинально поменяться не должна. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.57.