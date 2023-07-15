«Чикаго Файр» — «Монреаль». Прогноз на матч МЛС (16.07.2023)

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сегодня, 08:23

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Чикаго Файр» составляет 1.7. Поставить на «Торонто» можно за 4.9, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.95.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.78. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.03. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.77.

Форма команд

«Чикаго Файр» благодаря последним уверенным результатам смог войти на последнее место зоны плей-офф, чем определенно воодушевил своих болельщиков. Команда находится на девятом месте с 29 очками и всего на один пункт отстает от ближайшего соперника. В матче с аутсайдером хозяева в случае победы еще сильнее могут зацепиться за топ-9, а то и перебраться на восьмую ступеньку. Два последних поединка «Чикаго Файр» завершились победами над «Монреалем» (3:0) и «Нэшвиллом» (1:0).

«Торонто» имеет очень плохую статистику и целую серию поражений в МЛС , а качество игры команды оставляет желать лучшего. Коллектив набрал 19 пунктов и занимает лишь предпоследнее место в турнирной таблице, поэтому рассчитывать на хороший результат в предстоящем поединке гостям вряд ли возможно. В прошлом туре «Торонто» уступил на своем поле «Сент-Луис Сити» (0:1), а ранее крупно проиграл «Орландо Сити» (0:4).

Информация для ставок

Пять последних матчей «Монреаля» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Чикаго Файр» выиграл лишь пять домашних матчей из десяти последних в МЛС

«Монреаль» выиграл четыре пяти последних встреч с «Чикаго Файр» при одном ничейном результате

Прогноз

«Чикаго Файр» является фаворитом в этом поединке и существует большая вероятность, что команда сможет одержать победу. Сделать ставку на успех хозяев можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.