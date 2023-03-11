ЦСКА — «Крылья Советов». Прогноз на матч чемпионата России (12.03.2023)

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вчера, 15:27

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют ЦСКА , ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.67. Сделать выбор в пользу гостей можно по 5, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.83, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

ЦСКА в последнее время допускает много осечек и уже не выглядит так сплоченно как в начале сезона. На данный момент «армейцы» занимают пятое место с 29 баллами и отстают от ближайшего соперника на три пункта. В прошлом туре московский клуб проиграл на выезде «Сочи» (0:2), а в кубке России уступил в ответной встрече «Краснодару» (0:1). В матче с «Крыльями Советов» придется постараться, чтобы добиться трех очков.

Коллектив из Самары смог набрать шесть очков в пяти последних турах РПЛ и находится не так далеко от зоны вылета, как хотелось бы болельщикам. «Крылья Советов» занимают 11 место с 20 очками и опережают «Локомотив» всего на четыре пункта, поэтом расслабляться гостям еще очень рано. В прошлом туре команда минимально проиграла на выезде «Динамо» М (0:1), а в кубке страны сыграла вничью с тем же московским «Динамо» (1:1).

Информация для ставок

ЦСКА проиграл три из четырех последних матчей во всех турнирах

проиграл три из четырех последних матчей во всех турнирах Четыре из пяти выездных матчей «Крыльев Советов» завершились исходом «обе забьют»

ЦСКА выиграл у «Крыльев Советов» четыре последних встречи

выиграл у «Крыльев Советов» четыре последних встречи Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

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