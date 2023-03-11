ЦСКА — «Крылья Советов». Прогноз на матч чемпионата России (12.03.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче букмекеры называют ЦСКА, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.67. Сделать выбор в пользу гостей можно по 5, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.
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сегодня, 16:30
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.83, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.8.
Форма команд
ЦСКА в последнее время допускает много осечек и уже не выглядит так сплоченно как в начале сезона. На данный момент «армейцы» занимают пятое место с 29 баллами и отстают от ближайшего соперника на три пункта. В прошлом туре московский клуб проиграл на выезде «Сочи» (0:2), а в кубке России уступил в ответной встрече «Краснодару» (0:1). В матче с «Крыльями Советов» придется постараться, чтобы добиться трех очков.
Коллектив из Самары смог набрать шесть очков в пяти последних турах РПЛ и находится не так далеко от зоны вылета, как хотелось бы болельщикам. «Крылья Советов» занимают 11 место с 20 очками и опережают «Локомотив» всего на четыре пункта, поэтом расслабляться гостям еще очень рано. В прошлом туре команда минимально проиграла на выезде «Динамо» М (0:1), а в кубке страны сыграла вничью с тем же московским «Динамо» (1:1).
Информация для ставок
- ЦСКА проиграл три из четырех последних матчей во всех турнирах
- Четыре из пяти выездных матчей «Крыльев Советов» завершились исходом «обе забьют»
- ЦСКА выиграл у «Крыльев Советов» четыре последних встречи
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
«Крылья Советов» имеют не самую лучшую статистику личных встреч с ЦСКА и к тому же играют на выезде. Предлагаем сделать ставку на победу «армейцев» по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Лига Ставок.