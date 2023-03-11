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ЦСКА — «Крылья Советов». Прогноз на матч чемпионата России (12.03.2023)

вчера, 15:27
Крылья Советов (Самара)

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют ЦСКА, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.67. Сделать выбор в пользу гостей можно по 5, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.753.914.75

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.83, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

ЦСКА в последнее время допускает много осечек и уже не выглядит так сплоченно как в начале сезона. На данный момент «армейцы» занимают пятое место с 29 баллами и отстают от ближайшего соперника на три пункта. В прошлом туре московский клуб проиграл на выезде «Сочи» (0:2), а в кубке России уступил в ответной встрече «Краснодару» (0:1). В матче с «Крыльями Советов» придется постараться, чтобы добиться трех очков.

Коллектив из Самары смог набрать шесть очков в пяти последних турах РПЛ и находится не так далеко от зоны вылета, как хотелось бы болельщикам. «Крылья Советов» занимают 11 место с 20 очками и опережают «Локомотив» всего на четыре пункта, поэтом расслабляться гостям еще очень рано. В прошлом туре команда минимально проиграла на выезде «Динамо» М (0:1), а в кубке страны сыграла вничью с тем же московским «Динамо» (1:1).

Информация для ставок

  • ЦСКА проиграл три из четырех последних матчей во всех турнирах
  • Четыре из пяти выездных матчей «Крыльев Советов» завершились исходом «обе забьют»
  • ЦСКА выиграл у «Крыльев Советов» четыре последних встречи
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Крылья Советов» имеют не самую лучшую статистику личных встреч с ЦСКА и к тому же играют на выезде. Предлагаем сделать ставку на победу «армейцев» по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.98 1.42 2.01 1.86 1.57 2.48
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 19:59
Армейцы уже должны встряхнуться и выиграть у себя дома
Гость
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