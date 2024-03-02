ЦСКА — «Оренбург». Прогноз на матч чемпионата России (02.03.2024)

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сегодня, 01:45

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют ЦСКА , ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.5. Сделать выбор в пользу гостей можно за 6.5, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.5.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.75, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.1. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.87.

Форма команд

ЦСКА немного сдал в результатах в конце прошлого календарного года и откинулся на текущее восьмое место. В активе «армейцев» 29 пунктов, что всего на четыре очка меньше, чем у идущего на третьем месте «Динамо». Московский клуб настроен на победу имеет большие шансы ее одержать на своем стадионе. Два последних товарищеских матча ЦСКА завершились поражением от «Динамо» (1:2) и уверенно победой над «Химками» (3:0).

«Оренбург» ждет очень сложная половина сезона, ведь команда идет в зоне вылета РПЛ , а именно на 14 месте с 15 баллами. Чтобы покинуть дно турнирной таблицы нужно отыгрывать хотя бы четыре пункта. В поединке с ЦСКА на выезде даже ничья станет хорошим достижением для гостей и принесет один балл в копилку. В прошлой товарищеской игре «Оренбург» обыграл «Ахмат», а ранее оказался сильнее «Металлурга» Бекабед (3:0).

Информация для ставок

ЦСКА выиграл семь поединков из десяти последних во всех турнирах

выиграл семь поединков из десяти последних во всех турнирах «Оренбург» уступил только в двух играх из десяти последних

ЦСКА выиграл три из пяти последних поединков с «Оренбургом»

выиграл три из пяти последних поединков с «Оренбургом» Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз