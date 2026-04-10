Семак объяснил причины отсутствия результативности у новичка команды Дурана

Главный тренер «Зенита» высказался о процессе адаптации нападающего .

Я уже говорил, что подготовка действительно у него получилась достаточно смазанной. И тот период, где он мог поработать в эту паузу, он также не смог провести полноценно. Функциональное состояние не самое лучшее. И, естественно, как молодому игроку, ему хочется себя проявить. Но, к сожалению, пока не получается. Такая же ситуация: нужно работать, трудиться, ждать своего шанса. И про Соболева много говорили, и про других игроков. Тем не менее, в нужный момент у каждого есть возможность — у того же Андрея или Дурана — помочь команде, выйти и, возможно, именно ключевая роль в победе в том или ином матче будет как раз у тех игроков, про которых мы говорим.