Семак объяснил причины отсутствия результативности у новичка команды Дурана

сегодня, 14:00

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о процессе адаптации нападающего Джона Дурана.

Я уже говорил, что подготовка действительно у него получилась достаточно смазанной. И тот период, где он мог поработать в эту паузу, он также не смог провести полноценно. Функциональное состояние не самое лучшее. И, естественно, как молодому игроку, ему хочется себя проявить. Но, к сожалению, пока не получается. Такая же ситуация: нужно работать, трудиться, ждать своего шанса. И про Соболева много говорили, и про других игроков. Тем не менее, в нужный момент у каждого есть возможность — у того же Андрея или Дурана — помочь команде, выйти и, возможно, именно ключевая роль в победе в том или ином матче будет как раз у тех игроков, про которых мы говорим.

Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 14:12
У каждого бывает серая полоса.Не суудите строго
Гость
