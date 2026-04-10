Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиМенеджеры и менеджментИспания. Примера 2025/2026

«Реал» выступил с опровержением слухов о поиске спортивного директора

сегодня, 13:37

«Реал» выступил с официальным заявлением, в котором решительно опроверг информацию о планах по изменению в структуре управления клубом. Речь идет о сообщениях СМИ, в которых утверждалось, что «сливочные» находятся в поиске нового спортивного директора.

Футбольный клуб «Реал Мадрид» заявляет, что утверждения, прозвучавшие в эфире El Larguero на радио Cadena Ser о поиске нового спортивного директора, не имеют ничего общего с реальностью и являются абсолютно ложными. Мы выражаем полное доверие нашему руководству, под чьим началом клуб переживает один из самых триумфальных периодов, ознаменованный шестью кубками Лиги чемпионов за последние 10 лет.

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
e8x5zu64gqn5
сегодня в 13:48
Непонятная какая-то должность: игроков ищут скауты, тренируют - тренерский штаб. А что делает спортивный директор?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 