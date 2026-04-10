«Реал» выступил с опровержением слухов о поиске спортивного директора

«Реал» выступил с официальным заявлением, в котором решительно опроверг информацию о планах по изменению в структуре управления клубом. Речь идет о сообщениях СМИ, в которых утверждалось, что «сливочные» находятся в поиске нового спортивного директора.
Футбольный клуб «Реал Мадрид» заявляет, что утверждения, прозвучавшие в эфире El Larguero на радио Cadena Ser о поиске нового спортивного директора, не имеют ничего общего с реальностью и являются абсолютно ложными. Мы выражаем полное доверие нашему руководству, под чьим началом клуб переживает один из самых триумфальных периодов, ознаменованный шестью кубками Лиги чемпионов за последние 10 лет.