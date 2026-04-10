Семак: «К судейству много вопросов, пока царит непонимание, мягко говоря»

сегодня, 12:43
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар12.04.2026 в 19:30 Не начался

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча против «Краснодара» выразил недовольство качеством работы арбитров.

Хочется больше говорить о футболе, чем о судействе. Вопросов много, к сожалению. Хотелось бы, чтобы их было меньше. Чтобы было движение вперед, какая‑то последовательность. Пока царит непонимание, мягко говоря.

Также Семак подчеркнул, что «Краснодар» остается главным конкурентом петербуржцев на протяжении последних трех лет, однако штаб не планирует менять привычный алгоритм подготовки.

Есть соперники, которые являются принципиальными. «Краснодар» — главный конкурент уже на протяжении трех последних сезонов. Мы готовимся к каждой игре. Понимаем, что сейчас важная встреча против сильного соперника, но какой‑то определенной особой подготовки к ним нет.

Брулин
сегодня в 14:00
Основной вопрос - почему Кукуян судит не все матчи Зенита? Так что ли?
Диванный профи
сегодня в 13:18
А у меня больше вопросов к Семаку, Зенит превратился в дворовую команду.
112910415
сегодня в 13:11
Семак удивлён :
арбитры помогают не во всех матчах ! )
Capral
сегодня в 12:54
Кто бы говорил о движении вперед и о последовательности, но только не Семак. Уж как, он увяз в болоте собственной беспомощности, так и говорить не приходится. А уж жаловаться на судей, и вовсе стыдно, и точно не Зениту........................
Гость
