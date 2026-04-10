Семак: «К судейству много вопросов, пока царит непонимание, мягко говоря»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча против «Краснодара» выразил недовольство качеством работы арбитров.
Хочется больше говорить о футболе, чем о судействе. Вопросов много, к сожалению. Хотелось бы, чтобы их было меньше. Чтобы было движение вперед, какая‑то последовательность. Пока царит непонимание, мягко говоря.
Также Семак подчеркнул, что «Краснодар» остается главным конкурентом петербуржцев на протяжении последних трех лет, однако штаб не планирует менять привычный алгоритм подготовки.
Есть соперники, которые являются принципиальными. «Краснодар» — главный конкурент уже на протяжении трех последних сезонов. Мы готовимся к каждой игре. Понимаем, что сейчас важная встреча против сильного соперника, но какой‑то определенной особой подготовки к ним нет.
арбитры помогают не во всех матчах ! )
