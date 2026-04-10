Семак: «К судейству много вопросов, пока царит непонимание, мягко говоря»

1775814217

сегодня, 12:43

Главный тренер «Зенита» в преддверии матча против «Краснодара» выразил недовольство качеством работы арбитров.

Хочется больше говорить о футболе, чем о судействе. Вопросов много, к сожалению. Хотелось бы, чтобы их было меньше. Чтобы было движение вперед, какая‑то последовательность. Пока царит непонимание, мягко говоря.

Также Семак подчеркнул, что «Краснодар» остается главным конкурентом петербуржцев на протяжении последних трех лет, однако штаб не планирует менять привычный алгоритм подготовки.