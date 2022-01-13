«Дармштадт» — «Карлсруэ». Прогноз на матч второй Бундеслиги. (15.01.2022)

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вчера, 17:29

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Дармштадт». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.86. Победа «Карлсруэ» оценивается по 3.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.61. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.31. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.57.

Форма команд

«Карлсруэ» является середняком второй Бундеслиги и вряд ли имеет реальные на выход в Бундеслигу. Команда набрала 25 очков и занимает десятое место, отставая от лидера «Санкт-Паули» на 11 очков. В матче с набравшим ход «Дармштадтом» коллектив постарается взять очки, большую часть времени уделяя обороне. Последние два матча «Карлсруэ» завершились ничьей с «Ганзой» (2:2) и победой над «Хайденхаймом» (3:2).

«Дармштадт» проводит очень сильный сезон и на данный момент является одним из претендентов на повышение в классе. Коллектив идет на втором месте в турнирной таблице и уже набрал 35 очков. Клуб пропустил всего 20 мячей в чемпионате, что является вторым результатом второй Бундеслиги. В прошлом туре чемпионата «Дармштадт» выиграл у «Ян» Регенсбург (2:0), а ранее оказался сильнее «Падерборна» (1:0).

Информация для ставок

«Дармштадт» проиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах, а «Карлсруэ» уступил в трех поединках

Шесть выездных матчей «Карлсруэ» за последнее время завершились исходом «обе забьют»

«Карлсруэ» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Дармштадта»

Прогноз

Исходя из статистики между командами, предполагаем, что у «Дармштадта» могут возникнуть проблемы в предстоящем поединке. Рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.57 в букмекерской конторе Фонбет. Оба коллектива обладают хорошей атакующей линией и смогут минимум по одному разу отличиться в воротах соперника.