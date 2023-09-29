«Дармштадт» — «Вердер». Прогноз на матч Бундеслиги. (01.10.2023)

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вчера, 19:21

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Вердер». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.4. Победа «Дармштадт» оценивается по 2.85, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.67. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

«Дармштадт» не может адаптироваться к Бундеслиге и остается на предпоследнем месте с одним баллом в активе. Команда делит первое место с «Хайденхаймом» по пропущенным мячам (16) и пока не видно за счет чего можно исправить ситуацию. В домашней встрече с «Вердером» у хозяев будет шанс добиться первой победы в сезоне, если тренерский штаб правильно настроит хозяев. Два последних матча «Дармштадта» завершились поражением от «Штутгарта» (1:3) и ничьей с «Боруссией» М (3:3).

«Вердер» за пять туров набрал всего шесть очков и не может похвастаться стабильностью. Команда из Бремена вряд ли будет претендовать на зону еврокубков, а скорее может сосредоточиться на сохранении места в Бундеслиге. Матч обещает быть интересным и напряженным, ведь оба клуба нуждаются в очках. В прошлом туре «Вердер» обыграл на своем поле «Кельн» (2:1), а ранее уступил на выезде «Хайденхайму» (2:4).

Информация для ставок

«Дармштадт» проиграл шесть из семи последних матчей во всех турнирах

«Вердер» выиграл только один выездной поединок из десяти последних

Четыре из семи последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Исходя из статистики между командами, предполагаем, что команды могут устроить «перестрелку» забитыми мячами. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Лига Ставок.