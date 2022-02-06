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«Дерби Каунти» — «Халл Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (08.02.2022).

вчера, 16:44

8 февраля 2022 года состоится матч «Дерби Каунти — Халл Сити». Поединок пройдет в рамках очередного тура Английского Чемпионшипа на стадионе «Дерби». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч на территории Великобритании.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.393.103.35
Мелбет 2.40 3.24 3.17
1XBET 2.40 3.24 3.17
BetBoom 2.37 3.14 3.24

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Дерби Каунти». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.40. Ничейный исход оценивается в 3.10, а победа «Халл Сити» в 3.15. Дополнительная ставка — обе команды забьют по 2.02.

Форма команд

«Дерби Каунти» идет в нынешнем сезоне на 23-й строчке в турнирной таблице. У команды 15 баллов. Стоит отметить, что с клуба сняли 21 очко из-за финансовых проблем. Коллектив под руководством Уэйна Руни выиграл восемь матчей, 12 раз играл вничью и проиграл в девяти встречах. Всего у клуба 28 забитых и 30 пропущенных мячей. «Дерби» в последних матчах выглядит ужасно и не набирает баллы — поражение от «Хаддерсфилда» со счетом 2:0 и от «Ноттингем Форест» 2:1, а также ничья с «Бирмингемом» 2:2.

«Халл Сити» идет на 19-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 32 балла. У команды девять побед, пять ничьих и 15 поражений. Коллектив забил 25 голов и пропустил 32 мяча. В последних встречах «Халл Сити» выглядит неплохо, за исключением одного поединка — поражение от «Престона» со счетом 0:1, Также были победы над «Суонси» 2:0 и над «Борнмутом» 0:1.

Информация для ставок

  • «Дерби Каунти» не побеждает три поединка подряд
  • «Халл Сити» выиграл три матча из последних пяти
  • «Дерби Каунти» забил три мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и «Дерби» не проиграет по коэффициенту 2.60. Несмотря на последние матчи с участием «Каунти», этот клуб способен выбираться даже из самых плохих ситуаций.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.10 1.76 1.60 2.41
Мелбет 1.65 2.38
1XBET 1.65 2.38
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 21:26
Победа или ничья команды "Халл Сити" в этом матче. Удачи
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