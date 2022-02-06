«Дерби Каунти» — «Халл Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (08.02.2022).

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вчера, 16:44

8 февраля 2022 года состоится матч «Дерби Каунти — Халл Сити». Поединок пройдет в рамках очередного тура Английского Чемпионшипа на стадионе «Дерби». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч на территории Великобритании.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Дерби Каунти». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.40. Ничейный исход оценивается в 3.10, а победа «Халл Сити» в 3.15. Дополнительная ставка — обе команды забьют по 2.02.

Форма команд

«Дерби Каунти» идет в нынешнем сезоне на 23-й строчке в турнирной таблице. У команды 15 баллов. Стоит отметить, что с клуба сняли 21 очко из-за финансовых проблем. Коллектив под руководством Уэйна Руни выиграл восемь матчей, 12 раз играл вничью и проиграл в девяти встречах. Всего у клуба 28 забитых и 30 пропущенных мячей. «Дерби» в последних матчах выглядит ужасно и не набирает баллы — поражение от «Хаддерсфилда» со счетом 2:0 и от «Ноттингем Форест» 2:1, а также ничья с «Бирмингемом» 2:2.

«Халл Сити» идет на 19-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 32 балла. У команды девять побед, пять ничьих и 15 поражений. Коллектив забил 25 голов и пропустил 32 мяча. В последних встречах «Халл Сити» выглядит неплохо, за исключением одного поединка — поражение от «Престона» со счетом 0:1, Также были победы над «Суонси» 2:0 и над «Борнмутом» 0:1.

Информация для ставок

«Дерби Каунти» не побеждает три поединка подряд

«Халл Сити» выиграл три матча из последних пяти

«Дерби Каунти» забил три мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и «Дерби» не проиграет по коэффициенту 2.60. Несмотря на последние матчи с участием «Каунти», этот клуб способен выбираться даже из самых плохих ситуаций.