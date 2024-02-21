«Динамо» Загреб — «Бетис». Прогноз на матч Лиги конференций (22.02.2024)

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вчера, 09:06

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в матче букмекеры называют «Бетис», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.55. Поставить на «Динамо» Загреб можно по 2.95, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.35.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.17, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.7. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.88.

Форма команд

«Динамо» Загреб неожиданно для многих смог обыграть на выезде «Бетис» в первом поединке (1:0) и теперь обязан уже на своем стадионе защитить свое преимущество. Тем не менее, хозяева не должны недооценивать возможности испанского соперника, который уже на старте второй встречи может поменять все местами. Два последних матча «Динамо» Загреб в чемпионате завершились победой над «Вараждином» (1:0) и ничьей с «Локомотива» Загреб (2:2).

«Бетис» играет очень нестабильно и это выразилось в результате первого матча Лиги конференций. Тем не менее, ничего непоправимого для испанцев не произошло, и он постараются взять реванш на поле соперника, ведь даже минимальная победа переведет встречу в дополнительное время. В прошлом туре чемпионата Испании «Бетис» сыграл вничью с «Алавес» (0:0), а ранее переиграл на выезде «Кадис» (2:0).

Информация для ставок

Восемь из десяти последних матчей «Бетиса» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Динамо» Загреб выиграло восемь из десяти последних матчей на своем поле

«Бетис» забивал только в шести из десяти последних матчей во всех турнирах

Прогноз

Предполагаем, что в этой встрече еще ничего не решено и гости смогут добыть победу, которая как минимум позволит сравняться с хорватским клубом. Сделать ставку на успех «Бетиса» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.55.