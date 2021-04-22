«Динамо» — «Химки». Прогноз на матч Российской Премьер-Лиги (24.04.2021)

Московское «Динамо» сыграет против «Химок» в рамках очередного тура РПЛ 24 апреля. Букмекеры БК Бетсити уже представили свои котировки.
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сегодня, 19:00
Ставки букмекеров
Поставить на победу «Динамо», который является фаворитом этого матча, можно по коэффициенту 1.54. Также стоит присмотреться к ставке на ничейный исход за 4.20 и на победу «Химок» за 6.70.
Форма команд
«Динамо» удивляет своей игрой на протяжении всего сезона. Клуб набрал 46 баллов и находится на шестой строчке в турнирной таблице. В активе клуба из Москвы — 14 побед, четыре ничьих и восемь поражений. В последних играх «Динамо» играет хорошо и часто набирает очки, форму клуба можно назвать очень даже хорошей. Но поединок против «Химок» может стать сложным для «Динамо».
«Химки» набрали 38 баллов и находятся на восьмой строчке в турнирной таблице. Перед началом этого сезона болельщики думали, что «Химки» будут сражаться за выживание, но клуб показал, что его рано списывать со счетов. В активе команды 11 побед, пять ничьих и десять поражений. В последних играх «Химки» играют далеко не лучшим образом, хоть и выиграли несколько матчей.
Информация для ставок
- У «Динамо» три победы в последних пяти матчах во всех турнирах
- «Химки» выиграли три матча и дважды проиграли в последних пяти турах
- У «Динамо» 13 забитых мячей в последних пяти играх
Прогноз
Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют» по коэффициенту 2.08. Также можно поставить на победу «Динамо» и ТБ 2,5 по коэффициенту 2.65.
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