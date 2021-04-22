«Динамо» — «Химки». Прогноз на матч Российской Премьер-Лиги (24.04.2021)

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22 апреля 2021, 23:24

Московское «Динамо» сыграет против «Химок» в рамках очередного тура РПЛ 24 апреля. Букмекеры БК Бетсити уже представили свои котировки.

Ставки букмекеров

Поставить на победу «Динамо», который является фаворитом этого матча, можно по коэффициенту 1.54. Также стоит присмотреться к ставке на ничейный исход за 4.20 и на победу «Химок» за 6.70.

Форма команд

«Динамо» удивляет своей игрой на протяжении всего сезона. Клуб набрал 46 баллов и находится на шестой строчке в турнирной таблице. В активе клуба из Москвы — 14 побед, четыре ничьих и восемь поражений. В последних играх «Динамо» играет хорошо и часто набирает очки, форму клуба можно назвать очень даже хорошей. Но поединок против «Химок» может стать сложным для «Динамо».

«Химки» набрали 38 баллов и находятся на восьмой строчке в турнирной таблице. Перед началом этого сезона болельщики думали, что «Химки» будут сражаться за выживание, но клуб показал, что его рано списывать со счетов. В активе команды 11 побед, пять ничьих и десять поражений. В последних играх «Химки» играют далеко не лучшим образом, хоть и выиграли несколько матчей.

Информация для ставок

У «Динамо» три победы в последних пяти матчах во всех турнирах

«Химки» выиграли три матча и дважды проиграли в последних пяти турах

У «Динамо» 13 забитых мячей в последних пяти играх

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют» по коэффициенту 2.08. Также можно поставить на победу «Динамо» и ТБ 2,5 по коэффициенту 2.65.

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