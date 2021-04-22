ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Динамо» — «Химки». Прогноз на матч Российской Премьер-Лиги (24.04.2021)

22 апреля 2021, 23:24

Московское «Динамо» сыграет против «Химок» в рамках очередного тура РПЛ 24 апреля. Букмекеры БК Бетсити уже представили свои котировки.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.554.236.63
Фонбет 1.55 4.05 6.40
Мелбет 1.57 4.34 6.85
BetBoom 1.57 4.07 6.59

Ставки букмекеров

Поставить на победу «Динамо», который является фаворитом этого матча, можно по коэффициенту 1.54. Также стоит присмотреться к ставке на ничейный исход за 4.20 и на победу «Химок» за 6.70.

Форма команд

«Динамо» удивляет своей игрой на протяжении всего сезона. Клуб набрал 46 баллов и находится на шестой строчке в турнирной таблице. В активе клуба из Москвы — 14 побед, четыре ничьих и восемь поражений. В последних играх «Динамо» играет хорошо и часто набирает очки, форму клуба можно назвать очень даже хорошей. Но поединок против «Химок» может стать сложным для «Динамо».

«Химки» набрали 38 баллов и находятся на восьмой строчке в турнирной таблице. Перед началом этого сезона болельщики думали, что «Химки» будут сражаться за выживание, но клуб показал, что его рано списывать со счетов. В активе команды 11 побед, пять ничьих и десять поражений. В последних играх «Химки» играют далеко не лучшим образом, хоть и выиграли несколько матчей.

Информация для ставок

  • У «Динамо» три победы в последних пяти матчах во всех турнирах
  • «Химки» выиграли три матча и дважды проиграли в последних пяти турах
  • У «Динамо» 13 забитых мячей в последних пяти играх

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют» по коэффициенту 2.08. Также можно поставить на победу «Динамо» и ТБ 2,5 по коэффициенту 2.65.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Зенит» — «Ротор».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.62 1.53 1.85 2.05 1.43 2.98
Мелбет 1.89 2.06
1XBET 2.53 1.52 1.88 2.07 1.43 2.83
BetBoom 2.61 1.52 1.84 2.02 1.47 2.79
Букмекеры считают «Ювентус» главным претендентом в Италии на место в ЛЧ
12 апреля Комментарии0
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии8
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Обсудить
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
22 апреля в 23:26
Динамо фаворит но возможна ничья!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100