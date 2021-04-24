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0 : 1
завершен
24 апреля 2021, 19:00
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 31.8 - 13.2
Очков за игру в нац. чемп.: 1.7 - 1.5
Средний возраст: 26.1 - 26
Средний рост: 182.8 - 182.9
Легионеров: 4 - 2
Схемы: 4-3-3 - 3-4-3
Серия побед: 1 - 0
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Стадион ВТБ Арена (Москва), зрителей: 11327 +3 +5, Небольшой дождь
Телетрансляция: Матч Премьер.
|90+1’
|0:1
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Глушенков Максим
ассистент Могилевец Павел
|33’
|Тренеру Черевченко Игорь
|45+2’
|Себаи Сенин
|51’
|Дагерсталь Филип
|74’
|Филин Александр
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Лесовой Даниил
|Игбун Сильвестр
|57’
|58’
|Конате Мохамед
|Себаи Сенин
|63’
|Глушенков Максим
|Кухарчук Илья
|Скопинцев Дмитрий
|Паршивлюк Сергей
|75’
|Комличенко Николай
|Грулев Вячеслав
|75’
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|21
|Удары по воротам
|8
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|7
|Удары в створ
|2
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|5
|Фолы
|15
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|3
|Угловые
|3
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|0
|Офсайды
|2
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|60%
|Владение мячом
|40%
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|1
|Cэйвы
|5
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|0
|Предупреждения
|3
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БОльшую часть матча имели неплохой перевес. Масса моментов, все они нереализованы.
В одном из эпизодов ещё до перерыва Заха, вместо того, чтобы спокойно забивать, попробовал поиграть в Шупо-Мотинга.. Получилось хорошо))
В середине второго тайма Лантратов ошибся на выходе и оказался отыгран за пределами штрафной. Тюка- только забей в пустые, но проверить перекладину Костику показалось веселее.
И так далее, упомянул только самые железные моменты, которые нужно было реализовывать, т.к. если не использовать даже их, то как вообще очки набирать?
Химки же- команда зубастая и совершенно не та, с которой можно шутить подобным образом. Она легко могла наказать за такие проделки и наказала.
Поделом.
БОльшую часть матча имели неплохой перевес. Масса моментов, все они нереализованы.
В одном из эпизодов ещё до перерыва Заха, вместо того, чтобы спокойно забивать, попробовал поиграть в Шупо-Мотинга.. Получилось хорошо))
В середине второго тайма Лантратов ошибся на выходе и оказался отыгран за пределами штрафной. Тюка- только забей в пустые, но проверить перекладину Костику показалось веселее.
И так далее, упомянул только самые железные моменты, которые нужно было реализовывать, т.к. если не использовать даже их, то как вообще очки набирать?
Химки же- команда зубастая и совершенно не та, с которой можно шутить подобным образом. Она легко могла наказать за такие проделки и наказала.
Поделом.