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Динамо - Химки
Урал - Ахмат
Зенит - Ротор
Тамбов - Локомотив

Текстовая онлайн трансляция матча Динамо против Химки

Динамо Логотип футбольный клуб Динамо (Москва) 0:1 Логотип футбольный клуб Химки Химки
Динамо
0 : 1
завершен
24 апреля 2021, 19:00
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 31.8 - 13.2
Очков за игру в нац. чемп.: 1.7 - 1.5
Средний возраст: 26.1 - 26
Средний рост: 182.8 - 182.9
Легионеров: 4 - 2
Схемы: 4-3-3 - 3-4-3
Серия побед: 1 - 0
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Химки
Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 27 тур
Стадион ВТБ Арена (Москва), зрителей: 11327 +3 +5, Небольшой дождь
Телетрансляция: Матч Премьер.
Ставки на футбольные матчи
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BetBoom 1.44 4.51 8.10
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    57' Игбун Сильвестр (10) уходит с поля, Лесовой Даниил (19) вышел на поле
     
    2
    75' Паршивлюк Сергей (4) уходит с поля, Скопинцев Дмитрий (7) вышел на поле
    75' Грулев Вячеслав (20) уходит с поля, Комличенко Николай (11) вышел на поле
     
    33' Тренеру Черевченко Игорь
     
    45+2' Себаи Сенин (19)
     
    51' Дагерсталь Филип (3)
     
    58' Себаи Сенин (19) уходит с поля, Конате Мохамед (45) вышел на поле
     
    63' Кухарчук Илья (44) уходит с поля, Глушенков Максим (9) вышел на поле
     
    74' Филин Александр (25)
     
    90+1' (0:1) Глушенков Максим (9) (Могилевец Павел (28))
    Голы
    90+1’ 0:1 Глушенков Максим
    ассистент Могилевец Павел
    Наказания
    33’ Тренеру Черевченко Игорь
    45+2’ Себаи Сенин
    51’ Дагерсталь Филип
    74’ Филин Александр
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Лесовой Даниил Игбун Сильвестр 57’
    58’ Конате Мохамед Себаи Сенин
    63’ Глушенков Максим Кухарчук Илья
    Скопинцев Дмитрий Паршивлюк Сергей 75’
    Комличенко Николай Грулев Вячеслав 75’
    Статистика
    		 21 Удары по воротам 8
    		7 Удары в створ 2
    		5 Фолы 15
    		3 Угловые 3
    		0 Офсайды 2
    		60% Владение мячом 40%
    		1 Cэйвы 5
    		0 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    Gotlib
    Gotlib ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
    25 апреля в 17:09
    Динамо в створ ворот било 7 раз.
    Муслим90
    Муслим90
    25 апреля в 08:50
    Зачем этот вар нужен, если судья не ставить пенальти? Или такие пенальти только Спартаку и Зениту даются?) Ну а так в целом сами виноваты.
    Артур Халилов 1
    Артур Халилов 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    25 апреля в 07:57
    Зптаривайся пивасом и рыбой на следующей недели посмотришь мега матч!)
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров ответ баск (раскрыть)
    25 апреля в 05:08
    А пенальти разве не было на Комличенко?
    Dzinvlad
    Dzinvlad
    25 апреля в 04:31
    Я болел за Химки, мне нравится их преображение. Поздравляю всех всех болел Химков с победой! Болелам Динамо желаю не расстраиваться, у вас очень интересная команда. В следующем сезоне ещё поборетесь за Еврокубки. Так что, у вас всё впереди.
    stanichnik
    stanichnik ответ LAISMEN (раскрыть)
    24 апреля в 23:39
    Доброго Здоровья, LAISMEN!
    Пенальти там был не спорный а очевидный, но дело даже не в нём, а очень низкая реализация созданных многочисленных голевых моментов со стороны Динамо, как в первом матче, таки во втором.
    Честный Зритель
    Честный Зритель
    24 апреля в 22:09
    Блин даже думал поставить на Химки с коэф. 7))) и жаба задушила....но по игре конечно столько моментов профукали Динамовцы что прям жаль их)
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ баск (раскрыть)
    24 апреля в 21:42
    В игровом плане в этом сезоне мне импонируют Динамо и Рубин.
    112910415
    112910415
    24 апреля в 21:42
    браво, Химки !
    LAISMEN
    LAISMEN
    24 апреля в 21:38, ред.
    Зрелищная и очень бодрая игра получилась. Хотелось бы чтобы и все клубы так увлекательно и остро играли. Возможно спорный пенальти немного испортил ход игры. А в целом удачи клубам в концовке сезона.
    протон1
    протон1
    24 апреля в 21:37
    очень жаль что пропустили. болел за динамо
    pomor45
    pomor45
    24 апреля в 21:32
    Динамо парадоксов друг.
    Ironigor
    Ironigor ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    24 апреля в 21:29
    Динамо игрло в лёгкую, мне просто кажется что из этой молодёжи Тюкавин Захарян ,выпадает Грулёв . Не успевает он за мыслями этих двоих. Ещё и по простому говоря , обламывает всё впереди. Ни паса хорошего ни удара нормального в створ ворот . Моменты где эти двое создают , Грулёв запаздывает со своими действиями , так ещё и этим парням всё что они создают. Это просто моё мнение со стороны. Спорить не с кем не собираюсь. Так вижу ситуацию. Ну а Тюкавин и Захарян просто ещё совсем молоды ,чтобы тянуть всю команду, нет ещё опыта , а так парнишки МОЛОДЦЫ !!! Рад что растёт такая молодёжь. Ничего страшного не произошло, всё ещё впереди. Удачи Динамо и пацанам !!! Всем Добра !!!
    баск
    баск ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    24 апреля в 21:25
    Играли прилично, я и не спорю. Только при этом ещё и забивать неплохо бы.

    А насчёт пенальти на Комличенко.. ну, скорее был он, да, но сколько таких не ставят..
    Забивать, забивать надо, особенно стопроцентные моменты, иначе никакие пенали не помогут
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ баск (раскрыть)
    24 апреля в 21:21
    Я бы не был столь категоричен. Динамо играло очень прилично. тем более , как минимум один пенальти судья должен был давать. Я думаю это ошибка ВАР.
    makkie
    makkie
    24 апреля в 21:20
    Вот вам играющее Динамо и супер Шварц )))

    Неожиданный результат!
    Динамо весь матч давило, обстучали штанги и перекладины - а забили в итоге Химки.
    Рад за Макса Глушенкова, вышел и забил. Ждём летом обратно в Спартак!
    LAISMEN
    LAISMEN
    24 апреля в 21:13, ред.
    Сыровата еще пока динамовская молодежь под конец матча подсела, Силенок пока маловато. Динамо надо в этом сезоне хотя бы за ЛЕ зацепиться.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответ я из Химок (раскрыть)
    24 апреля в 21:12
    За всю игру Химки нанесли 2 удара в створ ворот ( Динамо около 2-х десятков), а результат на табло. С победой трудовой.
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987
    24 апреля в 21:10
    Тюкавину сегодня не хватило опыта в моменте когда он перекинул вратаря химок. защитники подмосковного клуба ещё по инерции пробежали 3 - 4 метра и форварду бело - голубых нужно было просто покатить себе мяч на ход и растреливать пустые ворота, Тюкавин поспешил и решил перекинуть и защитников химок, попав в перекладину. старое правило футбола сработало и Глушенков принёс победу чёрно - красным. хороший матч, весёлый и счёт обрадовал😁
    За адекватность
    За адекватность
    24 апреля в 21:05
    Вполне себе бодренький матч в исполнении команд с присутствием драматической развязки. Болельщиков "Химок" с победой, ну а болельщикам "Динамо" терпения. Футболисты "Динамо" все свои моменты благополучно не реализовали, один Тюкавин должен был по идее хоть что-то забить, но увы, и еще пропустили в концовке. Бывает и так, счет на табло, остальное лирика. Как обычно личное мнение.
    баск
    баск
    24 апреля в 21:05
    Поражение мы сегодня полностью заслужили.
    БОльшую часть матча имели неплохой перевес. Масса моментов, все они нереализованы.

    В одном из эпизодов ещё до перерыва Заха, вместо того, чтобы спокойно забивать, попробовал поиграть в Шупо-Мотинга.. Получилось хорошо))

    В середине второго тайма Лантратов ошибся на выходе и оказался отыгран за пределами штрафной. Тюка- только забей в пустые, но проверить перекладину Костику показалось веселее.

    И так далее, упомянул только самые железные моменты, которые нужно было реализовывать, т.к. если не использовать даже их, то как вообще очки набирать?

    Химки же- команда зубастая и совершенно не та, с которой можно шутить подобным образом. Она легко могла наказать за такие проделки и наказала.

    Поделом.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    24 апреля в 21:04
    "Динамо" играло в принципе неплохо, но заключительная часть атаки и реализация - это просто кошмар. Подействовало старое футбольное правило - не забиваешь ты - тогда заколачивают в сетку твоих ворот. Исполнителем роли палача по старейшей аксиоме футбола стал Максим Глушенков, параллельно заработав приз лучшего игрока матча.
    Сп62
    Сп62
    24 апреля в 21:03
    Если быть объективным, то пеналь на Комлеченко был чистым. Теперь очередь плакать динамовцам. Это РПЛ.
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров
    24 апреля в 21:02
    Желаю Динамикам попасть в еврокубки ,уж точно лучше будут выглядеть ЦСКА и Спартака
    Loko best
    Loko best
    24 апреля в 21:02
    Изумительный результат!!!
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров
    24 апреля в 21:01
    Кухуяк украл у Динамо минимум одно очко(я не фан Динамо).Это что за обнимашки во вратарской?Это 100 %пенальти.Я бы еще красную давал.Нельзя так играть.Ну и невезение конкретное.Штанга и перекладина...
    Храневец
    Храневец
    24 апреля в 21:01
    добегались 77ки за что вам деньги кривоногим платят .хоть за эти деньги на стадионе клозеты мойте вместе с немцем! хоть какая то польза будет!!!!!
    9xq33fmcscd5
    9xq33fmcscd5 ответ nikot (раскрыть)
    24 апреля в 21:00
      nikot
      nikot
      24 апреля в 21:00
        Wolf77785
        Wolf77785
        24 апреля в 20:58
        Как же обидно, коэф 8 на Химки было.. Так хотел залить на Химки, дно как всегда слилось!!
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