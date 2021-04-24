В 22 Лантратов Илья Выносы: 3 Спасений: 5 Пасы: 36 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 94

З 3 Дагерсталь Филип Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 3 Выносы: 5 Желтые карточки: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 94

П 4 Идову Брайан Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 38 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 94

З 6 Тихий Дмитрий Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 7 Выносы: 5 Пасы: 45 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 94

З 25 Филин Александр Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 5 Перехваты: 5 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 52 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 94

П 87 Боженов Кирилл Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 94

Н 44 Кухарчук Илья Фолов совершено: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 63

Н 11 Мирзов Резиуан Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 94

П 28 Могилевец Павел Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 94

П 5 Трошечкин Александр Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 39 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 94

Н 19 Себаи Сенин Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 58

Запасные игроки

В 35 Генералов Егор

В 1 Хомич Дмитрий

З 33 Гапон Евгений

З 2 Логашов Арсений

З 42 Тихонов Михаил

П 21 Камышев Илья

П 17 Корян Аршак

Н 10 Алиев Камран

Н 9 Глушенков Максим Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 31

Н 45 Конате Мохамед Ударов всего: 1 Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 36

Пропускают

(П) - Травма колена

Не играл с 10.04.21 , с ним 29 из 41 очков в нац. чемпионате Глушаков Денис (П) - Травма колена

(З) - Дисквалифицирован

Не играл с 17.04.21 , с ним 38 из 41 очков в нац. чемпионате Данилкин Егор (З) - Дисквалифицирован

(Н) - Травма колена

Не играл с 17.12.20 , с ним 18 из 40 очков в нац. чемпионате Долгов Александр (Н) - Травма колена

(Н) - Травма колена

Не играл с 17.12.20 , с ним 22 из 41 очков в нац. чемпионате Дядюн Владимир (Н) - Травма колена