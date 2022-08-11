«Динамо» Москва — «Краснодар». Прогноз на матч чемпионата России. (13.08.2022)

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сегодня, 18:45

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Динамо» Москва. Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.73. Победа «Краснодара» оценивается по 4.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.68.

Форма команд

«Динамо» Москва на старте сезона РПЛ чередует победы и ничьи и еще не проигрывала в этом футбольном году. Коллектив хочет повторить свой прошлогодний успех, однако для этого надо улучшить результаты и чаще побеждать. В последнем туре чемпионата России «Динамо» Москва обыграло «Крылья Советов» (2:0), а ранее разошелся миром с «Факелом» (3:3).

«Краснодар» проиграл только один матч на стартовом отрезке чемпионата России, а в остальном демонстрирует интересный и результативный футбол. Перед стартом очередного тура «быки» набрали семь очков и занимают текущее восьмое место. В последней игре «Краснодар» крупно переиграл «Локомотив» (3:0), а ранее оказался сильнее «Урала» (3:1).

Информация для ставок

«Динамо» Москва проиграло лишь в двух матчах из десяти последних во всех турнирах

Восемь из десяти последних матчей «Краснодара» на выезде завершились исходом «обе забьют»

«Краснодар» проиграл последние пять встреч московскому «Динамо»

Шесть из семи последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Оба коллектива показывают интересный футбол и вероятнее всего, зрители увидят интересное противостояние с большим количеством борьбы. Предлагаем сделать ставку тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.