В Угальде бросили бутылку после матча с «Зенитом»

сегодня, 08:39
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗакончился после серии пенальти

Матч 1/2 финала Пути регионов Кубка России сезона-2025/2026 между «Зенитом» и «Спартаком» завершился инцидентом с участием болельщиков.

После окончания серии послематчевых пенальти, в которой победу одержал столичный клуб (0:0, 7:6 пен.), в игроков «красно-белых» с трибун «Газпром Арены» полетели посторонние предметы.

Один из брошенных предметов — пластиковая бутылка — попал в голову нападающему Манфреду Угальде. Несмотря на завершение игры, футболисты обеих команд оставались на поле в течение нескольких минут, участвуя в массовой перепалке.

u5wra5qbx67d
сегодня в 09:51
РФс потирает руки. Есть повод для штрафа.
sk2sfch785yv
сегодня в 09:42
Уже составлен фоторобот подозреваемого
sa67ee4pf2vn
сегодня в 09:39
Ну а чего ещё ждать от неумывашек?
Capral
сегодня в 09:18
В советское время, даже не припомню такого безобразия. Вот, во что превратили город Ленина, и кто сейчас, его населяет. Любопытно было бы послушать Гендоса и его суждение... этого борца за справедливость.
25процентный клоун
сегодня в 09:16
Вот он дух юбиляра настоящего. Хотя мне вчера одной зуба той улыбки Семака хватало, чтобы ощутить дух этого коллектива
112910415
сегодня в 09:13
чуткие души не выдержали ...
Futurista
Futurista ответ NbKA555 (раскрыть)
сегодня в 09:10
Может не 20 а 30 лет назад?)...вряд ли в 2006-м...время бежит быстро)...
NbKA555
сегодня в 09:04, ред.
Лет 20 назад в Лужниках бы вылезли болелы и пинали по полю,если бы так праздновали)Это сейчас времена режимные.Так что это нюансы)Ничего страшного.Понять можно.Хотя сами две фанатки совместили.Куда же нашим игрокам было бежать праздновать,как не к болелам своим,а там и чужие.С Великим четвергом всех.Подходим к окончанию поста.Всем добра
Варвар7
сегодня в 08:48
Слышал фанаты Зенита до матча договорились между собой по возможности исключить мат и другие непристойсти - всё таки "Страстная неделя " - значит плохо договорились или не все поняли...
Futurista
сегодня в 08:42
Культур - мультур)...
