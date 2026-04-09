В Угальде бросили бутылку после матча с «Зенитом»

сегодня, 08:39

Матч 1/2 финала Пути регионов Кубка России сезона-2025/2026 между «Зенитом» и «Спартаком» завершился инцидентом с участием болельщиков.

После окончания серии послематчевых пенальти, в которой победу одержал столичный клуб (0:0, 7:6 пен.), в игроков «красно-белых» с трибун «Газпром Арены» полетели посторонние предметы.

Один из брошенных предметов — пластиковая бутылка — попал в голову нападающему . Несмотря на завершение игры, футболисты обеих команд оставались на поле в течение нескольких минут, участвуя в массовой перепалке.