«Динамо» Москва – «Рубин». Прогноз на матч чемпионата России. (04.12.2023)

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вчера, 21:40

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Динамо» Москва. Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.73. Победа «Рубина» оценивается по 4.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.95

Букмекеры не до конца верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.82. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.78.

Форма команд

«Динамо» Москва проводит неплохой сезон и даже имеет шансы побороться за топ-3 РПЛ . На данный момент коллектив занимает четвертое место с 28 баллами и отстает от «Крыльев Советов» на один балл, но имеет на одну сыгранную игру меньше. В домашнем матче с нестабильным «Рубином» у хозяев есть отличные шансы выйти на чистое третье место. Два последних матча «Динамо» завершились победами в кубке России над «Зенитом» (1:0) и над ЦСКА (3:2) в чемпионате.

«Рубин» благодаря последним результатам смог достигнуть середины турнирной таблицы РПЛ , что уже является неплохим достижением. Казанская команда идет на восьмом месте с 25 баллами и отстает от «Динамо» всего на три пункта. Гостям очень важно не проиграть в этой встрече и добавить этим уверенности в своих силах. В прошлом туре «Рубин» смог вырвать победу у «Факела» (1:0), а ранее переиграл на выезде «Сочи» (2:0).

Информация для ставок

«Динамо» Москва не проигрывает уже 11 матчей подряд во всех турнирах

«Рубин» выиграл четыре выездных поединка из десяти последних матчей

«Рубин» проиграл три из пяти последних матчей с «Динамо» Москва

Прогноз