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«Динамо» — «Уфа». Прогноз на матч чемпионата России (05.12.2021)

вчера, 16:59

Интересную встречу двух команд с разными задачами на сезон подарит всем болельщикам 17-й тур чемпионата России. Один из лидеров чемпионата «Динамо» ждет в гости «Уфу», которая идет внизу турнирной таблицы. Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.524.616.37
Фонбет 1.52 4.20 6.40
Мелбет 1.57 4.64 6.20
BetBoom 1.52 4.58 6.37

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Динамо». Команда играет на своем стадионе, поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.55. Победа «Химок» оценивается в 6.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.

Букмекеры не до конца верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.93. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.83. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.98.

Форма команд

«Динамо» уверенно идет в группе лидеров чемпионата России и находится на втором месте в турнирной таблице. Клуб отстает от лидера всего на четыре очка. В прошлых двух турах РПЛ команда обыграла «Рубин» в Казани (3:2) и «Арсенал» (5:1).

«Уфа» имеет серию без поражений, но большинство из матчей команда сводит к ничейному результату. Коллектив продолжает находиться рядом с зоной вылета и занимает 13-е место, набрав 16 очков. В предстоящем матче с «Динамо» футболистам придется очень нелегко, учитывая нынешнюю форму оппонента. В прошлом туре чемпионата России «Уфа» сыграла вничью со «Спартаком» (1:1), а немного ранее разошлась миром с «Ростовом» (2:2).

Информация для ставок

  • «Уфа» сыграла вничью в пяти из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Уфа» не может выиграть у «Динамо» уже 13 матчей подряд
  • «Уфа» забила только два мяча в последних шести матчах на поле «Динамо»

Прогноз

«Динамо» показывает достойные результаты и борется за самые высокие места. Предполагаем, что в этом матче хозяева должны одержать уверенную победу и продолжить погоню в РПЛ за «Зенитом». Сделать ставку на победу «Динамо» можно по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.89 1.45 2.00 1.88 1.53 2.62
Мелбет 2.00 1.94
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Все комментарии
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вчера в 20:21
Футбольный клуб Динамо (Москва) выиграет матч.
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