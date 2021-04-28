«Дижон» — «Метц». Прогноз на матч Лиги 1 (02.05.21)

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вчера, 15:14

«Дижон» и «Метц» проведут очную встречу в рамках 35-го тура чемпионата Франции. Предлагаем прогноз и обзор ставок, которые предложили букмекеры на матч 2 мая 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекеры прогнозируют победу «Метца» в предстоящей игре. Ставки с таким условием БК Бетсити принимает по коэффициенту 2.07. Поставить на победу «Дижона», который уже официально вылетел во второй дивизион, можно по коэффициенту 3.94, а ничья идет по коэффициенту 3.60.

Также букмекеры считают, что этот поединок не будет результативным. Исход ТМ(2,5) идет по коэффициенту 1.72, ТБ (2,5) – 2.12.

Форма команд

Следующий сезон «Дижон» проведет во второй лиге. Официальное понижение в классе «совы» получили после поражения от «Ренна» (1:5) в прошлом туре чемпионата. Это фиаско стало для команды 22-м в сезоне. 18 набранных очков «Дижон» оформил за счет трех побед и девяти ничейных встреч.

«Метц» уже не преследует никаких задач в Лиге 1. У «бордовых» 43 очка и десятое место в рейтинге. Преимущество над зоной вылета составляет 12 очков. Из борьбы за место в зоне еврокубков команда выпала после длительной серии без побед, которая затянулась на шесть туров. В последнем поединке чемпионата «Метц» уступил на своем поле ПСЖ (1:3), а перед этим разделил очки в гостях с «Реймсом» (0:0).

Информация для ставок

«Дижон» уступал в 13 из 14 предыдущих матчей Лиги 1

В 12 из 14 прошлых домашних игр «Дижона» сыграла ставка ТМ(2,5)

«Дижон» пропускал минимум два гола в 9 из 11 прошлых поединков Лиги 1

Три предыдущих очных встречи команд завершились вничью с забитыми голами

Прогноз

В очных встречах «Дижон» и «Метц» стабильно забивают друг другу. Кроме того, над командами уже не висит никакая ответственность за результат, поэтому они могут сыграть с акцентом на атаку. Предлагаем обратить внимание на ставку «обе забьют – да», которую в БК Бетсити можно сыграть по коэффициенту 1.85.