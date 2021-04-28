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«Дижон» — «Метц». Прогноз на матч Лиги 1 (02.05.21)

вчера, 15:14

«Дижон» и «Метц» проведут очную встречу в рамках 35-го тура чемпионата Франции. Предлагаем прогноз и обзор ставок, которые предложили букмекеры на матч 2 мая 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.953.432.09
Фонбет 3.80 3.40 2.05
Мелбет 3.76 3.56 2.13

Ставки букмекеров

Букмекеры прогнозируют победу «Метца» в предстоящей игре. Ставки с таким условием БК Бетсити принимает по коэффициенту 2.07. Поставить на победу «Дижона», который уже официально вылетел во второй дивизион, можно по коэффициенту 3.94, а ничья идет по коэффициенту 3.60.

Также букмекеры считают, что этот поединок не будет результативным. Исход ТМ(2,5) идет по коэффициенту 1.72, ТБ(2,5) – 2.12.

Форма команд

Следующий сезон «Дижон» проведет во второй лиге. Официальное понижение в классе «совы» получили после поражения от «Ренна» (1:5) в прошлом туре чемпионата. Это фиаско стало для команды 22-м в сезоне. 18 набранных очков «Дижон» оформил за счет трех побед и девяти ничейных встреч.

«Метц» уже не преследует никаких задач в Лиге 1. У «бордовых» 43 очка и десятое место в рейтинге. Преимущество над зоной вылета составляет 12 очков. Из борьбы за место в зоне еврокубков команда выпала после длительной серии без побед, которая затянулась на шесть туров. В последнем поединке чемпионата «Метц» уступил на своем поле ПСЖ (1:3), а перед этим разделил очки в гостях с «Реймсом» (0:0).

Информация для ставок

  • «Дижон» уступал в 13 из 14 предыдущих матчей Лиги 1
  • В 12 из 14 прошлых домашних игр «Дижона» сыграла ставка ТМ(2,5)
  • «Дижон» пропускал минимум два гола в 9 из 11 прошлых поединков Лиги 1
  • Три предыдущих очных встречи команд завершились вничью с забитыми голами

Прогноз

В очных встречах «Дижон» и «Метц» стабильно забивают друг другу. Кроме того, над командами уже не висит никакая ответственность за результат, поэтому они могут сыграть с акцентом на атаку. Предлагаем обратить внимание на ставку «обе забьют – да», которую в БК Бетсити можно сыграть по коэффициенту 1.85.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.46 1.61 1.76 2.17
Мелбет 1.80 2.18
1XBET 2.36 1.58 1.80 2.18 1.38 3.04
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Ванечка
Ванечка
вчера в 15:34
Вероятность ничейного результата большая
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