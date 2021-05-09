«Днепр-1» — «Рух». Прогноз на матч украинской Премьер-Лиги (09.05.2021)

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вчера, 12:56

В 26-м туре чемпионата Украины львовский «Рух» поедет в гости к «Днепру-1». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Фаворитом в этой встрече букмекеры видят хозяев поля. Сделать ставку на их победу можно по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Мелбет. На победу гостей можно взять коэффициент 4.82, в случае ничейного результата зайдет 3.2.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 2.03. Низовой исход матча стоит 1.81. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.90.

Форма команд

«Рух», решив все свои задачи на турнир, спокойно его доигрывает. В прошлом туре был уверенно обыгран «Олимпик» (3:0), а еще туром ранее наказали «Александрию» (2:1). Под конец чемпионата «Рух» нашел свою игру, о чем свидетельствует довольно неплохая беспроигрышная серия.

«Днепр-1» провел два сложнейших поединка с бронзовым и серебряным призерами чемпионата, проиграв «Шахтеру» (1:2) и «Заре» (0:1). Подопечные Игоря Йовичевича хотят прервать эту небольшую проигрышную серию и завершить чемпионат на мажорной ноте, порадовав своих болельщиков.

Информация для ставок

• «Рух» не проигрывает шесть матчей подряд

• «Днепр-1» выиграл всего один раз в последних пяти встречах

• Игра первого круга закончилась со счетом (4:1) в пользу львовской команды

• «Рух» забивает дома минимум два гола в последних трех поединках

Прогноз