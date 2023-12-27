«Дженоа» — «Интер». Прогноз на матч Серии А (29.12.2023)

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вчера, 22:13

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение гостям. На победу «Интера» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.6. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.8, а победа «Дженоа» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 6.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.1. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.75. Ставка на «обе забьют» составляет 2.1.

Форма команд

«Дженоа» после возвращения из Серии А главным образом ведет борьбу за выживание и пока клубу удается держаться ближе к середине турнирной таблицы. Команда занимает 13 место с 19 баллами и отстает от ближайшего соперника на один пункт. Любые набранные очки в матче с лидером Серии А станут хорошим результатом для команды из Генуи. В прошлой игре «Дженоа» на выезде оказался сильнее «Сассуоло» (2:1), а ранее поделил очки с «Ювентусом» (1:1).

«Интер» выбился в лидеры чемпионата Италии и даже ушел в небольшой отрыв от «Ювентуса». В активе «сине-черных» уже 44 очка, что на четыре пункта больше, чем у «старой синьоры». В предстоящей встрече с «Дженоа» гостям нужен быстрый гол, чтобы потом не возникли проблемы с вскрытием обороны соперника. Два последних поединка «Интера» завершились победой над «Лечче» (2:0) и поражением в кубке Италии от «Болоньи» (1:2, в дополнительное время).

Информация для ставок

«Дженоа» выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

«Интер» не проигрывает на выезде уже 13 матчей подряд во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились победами «Интера»

Прогноз

Предполагаем, что в этом матче у хозяев будут шансы забить и они им воспользуются, а «Интер» обязан забивать такому сопернику. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.