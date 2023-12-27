«Дженоа» — «Интер». Прогноз на матч Серии А (29.12.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают большое предпочтение гостям. На победу «Интера» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.6. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.8, а победа «Дженоа» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 6.
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завтра, 22:45
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.1. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.75. Ставка на «обе забьют» составляет 2.1.
Форма команд
«Дженоа» после возвращения из Серии А главным образом ведет борьбу за выживание и пока клубу удается держаться ближе к середине турнирной таблицы. Команда занимает 13 место с 19 баллами и отстает от ближайшего соперника на один пункт. Любые набранные очки в матче с лидером Серии А станут хорошим результатом для команды из Генуи. В прошлой игре «Дженоа» на выезде оказался сильнее «Сассуоло» (2:1), а ранее поделил очки с «Ювентусом» (1:1).
«Интер» выбился в лидеры чемпионата Италии и даже ушел в небольшой отрыв от «Ювентуса». В активе «сине-черных» уже 44 очка, что на четыре пункта больше, чем у «старой синьоры». В предстоящей встрече с «Дженоа» гостям нужен быстрый гол, чтобы потом не возникли проблемы с вскрытием обороны соперника. Два последних поединка «Интера» завершились победой над «Лечче» (2:0) и поражением в кубке Италии от «Болоньи» (1:2, в дополнительное время).
Информация для ставок
- «Дженоа» выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Интер» не проигрывает на выезде уже 13 матчей подряд во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились победами «Интера»
Прогноз
Предполагаем, что в этом матче у хозяев будут шансы забить и они им воспользуются, а «Интер» обязан забивать такому сопернику. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.