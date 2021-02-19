«Дженоа» — «Верона». Прогноз на матч Серии А (20.02.2021)

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вчера, 21:10

В рамках 23-го тура чемпионата Италии в гости к «Дженоа» приезжает «Верона». Матч состоится 20 февраля, а мы предлагаем ознакомиться с обзором ставок букмекеров и прогнозами на эту встречу.

Ставки букмекеров

«Дженоа» имеет минимальное преимущество в линиях букмекеров. Победа генуэзского клуба оценивается в 2.8. На успех «Вероны» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 2.9, а ничья стоит 3.

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять за 2.2. Коэффициент на ТМ 2.5 немного отличается от противоположного исхода и составляет 1.72.

Форма команд

«Дженоа» и «Верона» располагаются практически по соседству в турнирной таблице, но разница между ними составляет восемь очков. «Дженоа» стабильно набирает очки и имеет серию из нескольких матчей без поражений. В прошлых двух турах команда сыграла вничью с «Торино» (0:0) и обыграла «Наполи» (2:1).

«Верона» чередует победы с поражениями, находясь на девятом месте. У команды нет стабильности в результатах, но она набирает очки время от времени, что позволяет ей держаться в середине таблицы. В последней игре «Верона» оказалась сильнее «Пармы» (2:1), а немного ранее уступила «Удинезе» (0:2).

Информация для ставок

· «Верона» проиграла три последних матча на выезде.

· «Дженоа» забивает в десяти домашних матчах подряд во всех турнирах.

· Три из четырех последних встреч команд закончились с исходом ТБ 2.5.

· «Дженоа» не проигрывает шесть матчей в серии А.

Прогноз

«Дженоа» выглядит предпочтительнее «Вероны» на данном отрезке чемпионата. Команда захочет продлить серию без поражений и продвинуться по турнирной таблице. Сделать ставку на победу хозяев можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 2.8