«Дженоа» — «Ювентус». Прогноз на матч Серии А (15.12.2023)

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вчера, 16:06

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ювентуса» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.85. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.35, а победа «Дженоа» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.1.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.5. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.55. Ставка на «обе забьют» составляет 2.25.

Форма команд

После неудачного старта «Дженоа» на данный момент смог покинуть зону вылета и набрать 15 баллов. Это позволяет коллективу занимать 14 место с отставанием от ближайшего соперника на два пункта. В матче с одним из лидеров Серии А хозяевам сложно рассчитывать на успех, но при определенных обстоятельствах все возможно. В прошлом туре чемпионата «Дженоа» проиграл на выезде «Монце» (0:1), а ранее уступил и «Лацио» (0:1).

«Ювентус» продолжает преследовать «Интер» в гонке за лидерство и пока отстает от него всего н два пункта. «Старая синьорая» оторвалась от ближайшего преследователя уже на семь очков и сейчас может думать только о предстоящей игре в чемпионате. Сейчас в активе туринцев 36 баллов, а два последних матча в Серии А завершились победами над «Наполи» (1:0) и «Монцой» (2:1).

Информация для ставок

«Дженоа» уступила лишь в двух поединках из десяти последних на своем поле

«Ювентус» выиграл восемь из десяти последних матчей при двух ничьих

«Ювентус» выиграл три из пяти последних встреч с «Дженоа»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предполагаем, что «Ювентусу» будет не так легко добиться результата, но команда сможет переломить игру в свою пользу. Сделать ставку на победу гостей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.85.