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Эквадор — Перу. Прогноз на матч южноамериканского отбора на ЧМ-2022 (08.06.2021)

сегодня, 13:35

Сборные Эквадора и Перу сыграют в рамках отборочного матча на ЧМ-2022, который пройдет в Катаре.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.404.509.42
Лига Ставок 1.43 4.50 7.80
Фонбет 1.41 4.50 8.00
Мелбет 1.44 4.50 7.70
1XBET 1.44 4.50 7.70

Ставки букмекеров

Сборная Эквадора — фаворит матча. Поставить на победу команды можно по коэффициенту 1.46. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 4.20, а на победу Перу по 8.60.

Форма команд

Эквадор уже давно зарекомендовал себя как топовая сборная. Эта команда хороша в Южной Америке, хотя и заметно уступает европейским сборным. В последних матчах Эквадор выглядит неплохо, за исключением поединка против Бразилии, который завершился поражением. Эквадор много забивает, но с защитой у команды беда. К сожалению, команда не может найти идеальный баланс между атакой и защитой, в результате сборная много забивает и аномально много пропускает.

Сборная Перу уже давно не сверкала на больших турнирах, не показывала свою реальную силу. Команда в последних матчах играет настолько ужасно, что ее обыграла даже разобранная Аргентина.

Информация для ставок

● Перу не побеждает вот уже восемь игр кряду
● Эквадор проиграл только один матч из последних пяти
● У Перу 13 пропущенных мячей в пяти последних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на игру — обе команды забьют (нет) по коэффициенту 1.71. Также можно присмотреться к ставке на точное количество забитых мячей (3) по коэффициенту 3.70.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 1.41 на победу Украины в товарищеском матче с Кипром.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.73 1.49 1.92 1.93 1.48 2.78
Лига Ставок 2.65 1.47 1.85 1.93 1.46 2.65
Мелбет 1.92 1.97
1XBET 1.92 1.97
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shlomo
shlomo
сегодня в 14:14
Хозяева фавориты матча
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