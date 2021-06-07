Эквадор — Перу. Прогноз на матч южноамериканского отбора на ЧМ-2022 (08.06.2021)

Сборные Эквадора и Перу сыграют в рамках отборочного матча на ЧМ-2022, который пройдет в Катаре.
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09 июня 2021, 00:00
среда
Ставки букмекеров
Сборная Эквадора — фаворит матча. Поставить на победу команды можно по коэффициенту 1.46. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 4.20, а на победу Перу по 8.60.
Форма команд
Эквадор уже давно зарекомендовал себя как топовая сборная. Эта команда хороша в Южной Америке, хотя и заметно уступает европейским сборным. В последних матчах Эквадор выглядит неплохо, за исключением поединка против Бразилии, который завершился поражением. Эквадор много забивает, но с защитой у команды беда. К сожалению, команда не может найти идеальный баланс между атакой и защитой, в результате сборная много забивает и аномально много пропускает.
Сборная Перу уже давно не сверкала на больших турнирах, не показывала свою реальную силу. Команда в последних матчах играет настолько ужасно, что ее обыграла даже разобранная Аргентина.
Информация для ставок
● Перу не побеждает вот уже восемь игр кряду
● Эквадор проиграл только один матч из последних пяти
● У Перу 13 пропущенных мячей в пяти последних матчах
Прогноз
Актуальная ставка на игру — обе команды забьют (нет) по коэффициенту 1.71. Также можно присмотреться к ставке на точное количество забитых мячей (3) по коэффициенту 3.70.
Ранее букмекеры предлагали коэффициент 1.41 на победу Украины в товарищеском матче с Кипром.