«Эльче» — «Барселона». Прогноз на матч Ла Лиги (24.01.2021)

1611432025

23 января 2021, 23:00

24 января «Эльче» принимает «Барселону» в рамках очередного тура испанской Примеры. Букмекеры БК Мелбет сделали прогноз на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

«Барселона» видится очевидным фаворитом этого противостояния. На победу каталонцев принимают ставку с коэффициентом 1.37. Однако и ничейный исход пользуется популярностью, на него рекомендуют поставить с коэффициентом 5.40. Тем не менее у «Эльче» будет шанс в этом матче, несмотря на отсутствие веры в эту команду. Каталонцы слишком измотаны последними матчами.

Форма команд

«Эльче» в нынешнем сезоне испанской Примеры играет далеко не самым лучшим образом. Клуб идет на 18-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 17 пунктов. Свой последний матч команда аргентинца Хорхе Альмирона сыграла вничью со счетом 2:2. Даже в случае сенсационной победы над «Барселоной» будущее хозяев поля остается туманным.

«Барселона» сыграла три матча за последнюю неделю и все три по 120 минут. Каталонцы прошли дальше в Кубке Испании, но уступили в финале Суперкубка Испании. Это будет решающим фактором в матче против «Эльче». Усталость никто не отменял. В чемпионате каталонцы идут на третьей строчке, в активе у команды 34 пункта. Свой последний матч команда выиграла со счетом 2:0, переиграв «Корнелью» в Кубке Испании.

Информация для ставок

«Барселона» — лидер по забитым мячам в Примере, команда отправила в сетку ворот соперников 37 мячей

В этом матче совершенно точно не сыграет капитан «Барселоны» Лионель Месси, у него двухматчевая дисквалификация

У «Эльче» всего одна победа в последних пяти матчах

Прогноз

У «Барселоны» непростой период, команда хочет завоевать все трофеи, но при этом чувствуется усталость. Клуб постоянно играет на выезде, у «Эльче» как минимум будет шанс на то, чтобы отметиться забитым мячом.

Букмекеры рекомендуют поставить на «обе забьют» с коэффициентом 1.82.