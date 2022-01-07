«Эмполи» — «Сассуоло». Прогноз на матч Серии А (09.01.2022)

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вчера, 14:54

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в матче называют «Сассуоло», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.5. Поставить на успех «Эмполи» можно по 2.6, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.9.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 2.18, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по коэффициенту 1.73.

Форма команд

«Сассуоло» до сих пор не может найти свою игру и выиграл всего шесть матчей в нынешнем сезоне. Коллектив занимает 13 место и набрал 25 очков, что не удовлетворяет болельщиков и руководство. Предстоящий поединок с «Эмполи» нельзя отнести к легким, ведь соперник показывает более успешные результаты и регулярно набирает очки. В прошлом туре «Сассуоло» сыграл вничью с «Дженоа» (1:1), а ранее уступил на своем поле «Болонье» (0:3).

«Эмполи» уже адаптировался к Серии А, и держится в середине турнирной таблицы, а именно на девятой позиции. Команда набрала восемь очков в последних пяти турах чемпионата и имеет шанс продлить свой успех в домашнем поединке с «Сассуоло», который не впечатляет в этом сезоне своей игрой. В прошлых двух матчах «Эмполи» сыграл вничью с «Лацио» (3:3), а ранее проиграл «Милану» (2:4).

Информация для ставок

Девять из десяти последних матчей «Эмполи» завершились исходом «обе забьют»

«Сассуоло» проиграл три из десяти последних выездных матчей

Шесть из семи последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Эмполи» выиграл три из четырех последних домашних встреч с «Сассуоло»

Прогноз

«Эмполи» выглядит более убедительнее нынешнего оппонента и имеет хорошие шансы набрать максимум очков и сократить отставание от восьмой строчки турнирной таблицы. Предлагаем сделать ставку на победу «Эмполи» по коэффициенту 2.6 в букмекерской конторе Фонбет.