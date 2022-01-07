«Эмполи» — «Сассуоло». Прогноз на матч Серии А (09.01.2022)

Ставки букмекеров
Минимальным фаворитом в матче называют «Сассуоло», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.5. Поставить на успех «Эмполи» можно по 2.6, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.9.
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завтра, 14:30
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 2.18, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по коэффициенту 1.73.
Форма команд
«Сассуоло» до сих пор не может найти свою игру и выиграл всего шесть матчей в нынешнем сезоне. Коллектив занимает 13 место и набрал 25 очков, что не удовлетворяет болельщиков и руководство. Предстоящий поединок с «Эмполи» нельзя отнести к легким, ведь соперник показывает более успешные результаты и регулярно набирает очки. В прошлом туре «Сассуоло» сыграл вничью с «Дженоа» (1:1), а ранее уступил на своем поле «Болонье» (0:3).
«Эмполи» уже адаптировался к Серии А, и держится в середине турнирной таблицы, а именно на девятой позиции. Команда набрала восемь очков в последних пяти турах чемпионата и имеет шанс продлить свой успех в домашнем поединке с «Сассуоло», который не впечатляет в этом сезоне своей игрой. В прошлых двух матчах «Эмполи» сыграл вничью с «Лацио» (3:3), а ранее проиграл «Милану» (2:4).
Информация для ставок
- Девять из десяти последних матчей «Эмполи» завершились исходом «обе забьют»
- «Сассуоло» проиграл три из десяти последних выездных матчей
- Шесть из семи последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Эмполи» выиграл три из четырех последних домашних встреч с «Сассуоло»
Прогноз
«Эмполи» выглядит более убедительнее нынешнего оппонента и имеет хорошие шансы набрать максимум очков и сократить отставание от восьмой строчки турнирной таблицы. Предлагаем сделать ставку на победу «Эмполи» по коэффициенту 2.6 в букмекерской конторе Фонбет.