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«Эмполи» — «Сассуоло». Прогноз на матч Серии А (09.01.2022)

вчера, 14:54

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в матче называют «Сассуоло», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.5. Поставить на успех «Эмполи» можно по 2.6, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.9.

Ставки на футбольные матчи

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 2.18, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по коэффициенту 1.73.

Форма команд

«Сассуоло» до сих пор не может найти свою игру и выиграл всего шесть матчей в нынешнем сезоне. Коллектив занимает 13 место и набрал 25 очков, что не удовлетворяет болельщиков и руководство. Предстоящий поединок с «Эмполи» нельзя отнести к легким, ведь соперник показывает более успешные результаты и регулярно набирает очки. В прошлом туре «Сассуоло» сыграл вничью с «Дженоа» (1:1), а ранее уступил на своем поле «Болонье» (0:3).

«Эмполи» уже адаптировался к Серии А, и держится в середине турнирной таблицы, а именно на девятой позиции. Команда набрала восемь очков в последних пяти турах чемпионата и имеет шанс продлить свой успех в домашнем поединке с «Сассуоло», который не впечатляет в этом сезоне своей игрой. В прошлых двух матчах «Эмполи» сыграл вничью с «Лацио» (3:3), а ранее проиграл «Милану» (2:4).

Информация для ставок

  • Девять из десяти последних матчей «Эмполи» завершились исходом «обе забьют»
  • «Сассуоло» проиграл три из десяти последних выездных матчей
  • Шесть из семи последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Эмполи» выиграл три из четырех последних домашних встреч с «Сассуоло»

Прогноз

«Эмполи» выглядит более убедительнее нынешнего оппонента и имеет хорошие шансы набрать максимум очков и сократить отставание от восьмой строчки турнирной таблицы. Предлагаем сделать ставку на победу «Эмполи» по коэффициенту 2.6 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.79 1.46 2.24 1.69
Мелбет 2.70 1.44
1XBET 2.70 1.44
Все комментарии
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вчера в 17:47
Футбольный клуб «Эмполи» выиграет матч.
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pfne4f2ta9qe
вчера в 16:47
Футбольный клуб «Эмполи» одержит победу.
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