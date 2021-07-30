«Энергетик-БГУ» — «Рух». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (30.07.2021)

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сегодня, 03:11

В 18-м туре Высшей лиги Беларуси «Энергетик-БГУ» в Борисове сыграет против «Руха» из Бреста. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет считает «Рух» фаворитом этого поединка. На победу гостей можно поставить по коэффициенту 1.77, ничейный результат оценивается в 3.44, а победа «Энергетик-БГУ» представлена коэффициентом 4.54.

Поставить на тотал больше (2,5) голов можно с котировкой 1.81, коэффициент на низовой исход встречи (ТМ 2,5) составил 2.02.

Форма команд

«Энергетик-БГУ» находится в неплохой форме. В пяти прошлых турах Высшей лиги команда потерпела лишь одно поражение, уступив на выезде «Минску» (1:2). Также в этой серии клуб одержал победы над «Гомелем» (3:2) и «Славией» (3:2), а в двух последних матчах чемпионата хозяева грядущей встречи поделили очки с «Ислочью» (1:1) и «Сморгонью» (2:2). В турнирной таблице «Энергетик-БГУ» занимает девятое место, набрав в общей сложности 20 очков.

«Рух», нападающий которого недавно перешёл в российский клуб, отлично проявляет себя в текущем розыгрыше Высшей лиги. Команда потерпела только два поражения, при девяти победах и шести ничейных встречах. С 33 очками в активе брестский клуб занимает четвертое место в общем зачете, а дистанция от призовой тройки составляет два очка. В прошлом туре чемпионата «Рух» с минимальным счетом обыграл на своем поле ФК «Минск» (1:0). Так команда продлила серию без поражений в первенстве до восьми поединков.

Информация для ставок

В 2 из 3 очных встреч команд сыграла ставка на ТМ (2,5)

«Энергетик-БГУ» не проигрывал в 5 последних домашних матчах чемпионата – 2 победы и 3 ничьи

«Рух» не уступал соперникам в 4 предыдущих гостевых матчах Высшей лиги – 3 ничьи и 1 победа

Прогноз

Букмекеры считают «Рух» фаворитом этой встречи, но «Энергетик» вполне успешно проводил последние игры на домашней арене. К тому же хозяева достаточно надежно действуют в защите на своем поле, поэтому предлагаем рассмотреть ставку на ТМ (3) по коэффициенту 1.56 в букмекерской конторе Фонбет.