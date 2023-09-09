Эстония – Швеция. Прогноз матча квалификации на Евро 2024 (09.09.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу сборной Швеции линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.37. Ничейный результат котируется по 4.8, а победа хозяев поля принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 9.5.
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сегодня, 19:00
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.82. Букмекеры не очень верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 за 2. Ставка на «обе забьют» составляет 2.15.
Форма команд
Сборная Эстонии после трех туров набрала один балл и конкурировать с более квалифицированными соперниками ей вряд ли по силам. Игра против Швеции, которая уже успела оступиться и предельно мотивирована на победу обещает быть очень тяжелой, а шансы набрать очки в ней совсем маленькие. В прошлой встрече Эстония на своем поле уступила Бельгии (0:3), а ранее поделила очки с Азербайджаном (1:1).
У сборной Швеции и так много проблем в этом отборе, ведь за три тура ей удалось добыть всего три пункта. Матч с аутсайдером группы является хорошей возможностью немного исправить ситуация и получить шанс на возвращение в борьбу за первые два места в группе. В прошлой игре Швеция уступила на выезде Австрии (0:2), а ранее в товарищеском матче крупно обыграла Новую Зеландию (4:1).
Информация для ставок
- Эстония выиграла лишь одну встречу из шести последних во всех турнирах
- Швеция проиграла семь из десяти последних выездных матчей
- Эстония проиграла пять из семи последних матчей со Швецией
- Пять последних матчей между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Швеция плохо играет на выезде, но в этот раз является большим фаворитом и наверняка добьется нужного результата. Сделать ставку на победу гостей с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.03.