«Эвертон» — «Лидс». Прогноз на матч Премьер-лиги Англии (12.02.2022)

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вчера, 16:53

12 февраля 2022 года состоится поединок — «Эвертон — Лидс». Команды сыграют на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Этот матч пройдет в рамках очередного тура чемпионата Англии по футболу. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Эвертон». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.15. Ничейный исход оценивается в 3.65, а победа гостей в 3.15. Дополнительная ставка на матч — обе команды забьют по 1.60.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Эвертон» идет на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 19 баллов. У коллектива пять побед, четыре ничьих и 12 поражений. Клуб забил 25 голов и пропустил 38 мячей. В последних встречах «ириски» не могут похвастаться хорошими результатами — поражение от «Ньюкасла» со счетом 3:1, а также от «Астон Виллы» 0:1 и от «Норвича» 2:1.

«Лидс» идет в нынешнем сезоне на 15-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 23 пункта. У команды пять побед, восемь ничьих и девять поражений. Клуб забил 27 голов и пропустил 43 мяча. В последних встречах «Лидс» Марсело Бьелсы не может похвастаться хорошей игрой, клуб очень часто теряет очки, особенно в важных матчах — ничейный исход с «Астон Виллой» со счетом 3:3, а также поражение от «Ньюкасла» 0:1 и победа над «Вест Хэмом» 2:3.

Информация для ставок

«Лидс» выиграл два матча из последних пяти

«Эвертон» проиграл три матча из последних пяти

У «Лидса» шесть забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что будет ничейный исход или победа «Лидса» по коэффициенту 1.70. «Лидс» в последнее время выглядит плохо, но «Эвертон» еще хуже, поэтому у «павлинов» есть отличная возможность заработать очки.