«Фейеноорд» — «Аякс». Прогноз на матч Эредивизие (09.05.2021)

«Фейеноорд» примет «Аякс» в очередном туре высшего дивизиона Нидерландов. «Аякс» уже оформил чемпионство и может позволить себе немного расслабиться. В грядущем поединке, скорее всего, дадут поиграть молодым игрокам, а «Фейеноорд» может попробовать забить не основному составу чемпионов много мячей. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.
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0 : 3
завершен
вчера, 15:30
Ставки букмекеров
Фаворитом этого поединка букмекеры выбрали «Аякс». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.57. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 5.00 и на победу «Фейеноорда» по такому же коэффициенту.
Форма команд
«Фейеноорд» расположился на пятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 55 пунктов. В нынешнем сезоне команда выиграла 15 поединков, десять раз играла вничью и проиграла шесть матчей. Клуб забил 60 мячей и пропустил 32 гола. В последних поединках у «Фейеноорда» не все так хорошо, как хотелось бы. Клуб часто теряет очки на ровном месте. В матче против «Аякса» шансов мало, но если выйдет играть молодежка «аяксидов», можно и попробовать зацепиться за очки.
«Аякс» уже стал чемпионом в нынешнем сезоне. Команда набрала 79 пунктов и находится на первой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 93 забитых и 21 пропущенный. Также команда выиграла 25 поединков, четыре раза играла вничью и проиграла в 21 матче. В последних играх «Аякс» очень хорош, клуб уже который год не дает возможности другим командам расслабиться и постоянно удивляет чемпионат Нидерландов своей невероятной игрой.
Информация для ставок
- «Фейеноорд» выиграл два матча из последних пяти
- У «Аякса» десять забитых в пяти последних играх
- «Аякс» не проигрывает шесть игр кряду во всех турнирах
Прогноз
Актуальная ставка на эту игру — обе команды забьют по коэффициенту 1.52. Также можно поставить на победу «Аякса» и ТМ 3.5 по коэффициенту 2.80.