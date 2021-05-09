«Фейеноорд» — «Аякс». Прогноз на матч Эредивизие (09.05.2021)

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вчера, 14:53

«Фейеноорд» примет «Аякс» в очередном туре высшего дивизиона Нидерландов. «Аякс» уже оформил чемпионство и может позволить себе немного расслабиться. В грядущем поединке, скорее всего, дадут поиграть молодым игрокам, а «Фейеноорд» может попробовать забить не основному составу чемпионов много мячей. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка букмекеры выбрали «Аякс». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.57. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 5.00 и на победу «Фейеноорда» по такому же коэффициенту.

Форма команд

«Фейеноорд» расположился на пятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 55 пунктов. В нынешнем сезоне команда выиграла 15 поединков, десять раз играла вничью и проиграла шесть матчей. Клуб забил 60 мячей и пропустил 32 гола. В последних поединках у «Фейеноорда» не все так хорошо, как хотелось бы. Клуб часто теряет очки на ровном месте. В матче против «Аякса» шансов мало, но если выйдет играть молодежка «аяксидов», можно и попробовать зацепиться за очки.

«Аякс» уже стал чемпионом в нынешнем сезоне. Команда набрала 79 пунктов и находится на первой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 93 забитых и 21 пропущенный. Также команда выиграла 25 поединков, четыре раза играла вничью и проиграла в 21 матче. В последних играх «Аякс» очень хорош, клуб уже который год не дает возможности другим командам расслабиться и постоянно удивляет чемпионат Нидерландов своей невероятной игрой.

Информация для ставок

«Фейеноорд» выиграл два матча из последних пяти

У «Аякса» десять забитых в пяти последних играх

«Аякс» не проигрывает шесть игр кряду во всех турнирах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — обе команды забьют по коэффициенту 1.52. Также можно поставить на победу «Аякса» и ТМ 3.5 по коэффициенту 2.80.