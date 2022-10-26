«Фиорентина» — «Башакшехир». Прогноз на матч Лиги Конференций (27.10.2022)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче считается «Фиорентина», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75. Рискнуть на успех «Башакшехира» можно по 4.8, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.7.
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сегодня, 19:45
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.05, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.77.
Форма команд
«Фиорентина» исправила ситуацию в группе Лиги Конференций и на данный момент занимает второе место в группе с семью баллами. Отставание от «Башакшехира» составляет три пункта, поэтому итальянцам очень важна победа, которая поможет сравняться по очкам с турецким коллективом. В прошлом туре чемпионата Италии «Фиорентина» проиграла на своем поле «Интеру» (3:4), а ранее разошелся миром с «Лечче» (1:1).
«Башакшехир» идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Турции и отстает от лидера на четыре пункта. Команда лидирует в группе Лиги Конференций и уже обеспечила себе место в плей-офф, но сейчас очень важно сохранить первое место, дающее путевку сразу в 1/8 финала. Два последних матча «Башакшехира» завершились поражением от «Фенербахче» (0:1) и победой над Истанбулспором (2:0).
Информация для ставок
- «Фиорентина» выиграла только три матча из десяти последних матчей во всех турнирах
- Турецкий коллектив проиграл только один выездной матч из последних десяти во всех турнирах
- Три последних домашних матча «Фиорентины» завершились тоталом больше 3.5 мячей
- Пять последних матчей «Башакшехира» завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Команды являются лидерами своей группы и не будут сильно рисковать, а вероятнее всего сведут матч к ничейному результату. Сделать такую ставку можно по коэффициенту 3.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.