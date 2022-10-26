«Фиорентина» — «Башакшехир». Прогноз на матч Лиги Конференций (27.10.2022)

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вчера, 13:35

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Фиорентина», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75. Рискнуть на успех «Башакшехира» можно по 4.8, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.7.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.05, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Фиорентина» исправила ситуацию в группе Лиги Конференций и на данный момент занимает второе место в группе с семью баллами. Отставание от «Башакшехира» составляет три пункта, поэтому итальянцам очень важна победа, которая поможет сравняться по очкам с турецким коллективом. В прошлом туре чемпионата Италии «Фиорентина» проиграла на своем поле «Интеру» (3:4), а ранее разошелся миром с «Лечче» (1:1).

«Башакшехир» идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Турции и отстает от лидера на четыре пункта. Команда лидирует в группе Лиги Конференций и уже обеспечила себе место в плей-офф, но сейчас очень важно сохранить первое место, дающее путевку сразу в 1/8 финала. Два последних матча «Башакшехира» завершились поражением от «Фенербахче» (0:1) и победой над Истанбулспором (2:0).

Информация для ставок

«Фиорентина» выиграла только три матча из десяти последних матчей во всех турнирах

Турецкий коллектив проиграл только один выездной матч из последних десяти во всех турнирах

Три последних домашних матча «Фиорентины» завершились тоталом больше 3.5 мячей

Пять последних матчей «Башакшехира» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Команды являются лидерами своей группы и не будут сильно рисковать, а вероятнее всего сведут матч к ничейному результату. Сделать такую ставку можно по коэффициенту 3.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.