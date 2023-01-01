«Фиорентина» — «Монца». Прогноз на матч Серии А (04.01.2023)

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вчера, 22:25

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Фиорентину», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7. Рискнуть на успех «Монцы» можно по 5, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.9.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.87, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.93.

Форма команд

«Фиорентина» в нынешнем сезоне не показывает стабильных результатов и поэтому может довольствоваться только текущим 10 местом в турнирной таблице Серии А. Команда из Флоренции набрала 19 очков, а расстояние от ближайшего соперника измеряется всего двумя пунктами. В предстоящей игре с новичком чемпионата от хозяев будут ждать только победы. В прошлой товарищеской игре «Фиорентина» разгромила «Лугано» (6:1), а ранее разошлась миром с «Монако» (1:1).

«Монца» чередует победы с поражениями в чемпионате Италии и пытается как можно выше забраться по турнирной таблице. Сейчас новая команда Сильвио Берлускони идет на 14 месте с 16 баллами и отстает от двух соперников на один балл. Любые набранные баллы в выездной встрече станут хорошим результатом для гостей. В прошлой товарищеской игре «Монца» крупно проиграла «Торино» (1:4) в товарищеской игре, а ранее переиграла «Арконатезе» (2:1).

Информация для ставок

«Фиорентина» одержала восемь побед из десяти последних матчей во всех турнирах

«Монца» добыла пять побед и потерпела пять поражений в десяти последних встречах

В единственном матче кубка Италии между клубами сильнее оказалась «Фиорентина» (3:1).

Прогноз

«Фиорентина» на своем стадионе в поединке с новичком Серии А обязана побеждать и набирать три очка, однако все может пойти не по плану. Предлагаем поверить в малорезультативный поединок и сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.93 в букмекерской конторе Лига Ставок.