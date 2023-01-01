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«Фиорентина» — «Монца». Прогноз на матч Серии А (04.01.2023)

вчера, 22:25
Монца

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Фиорентину», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7. Рискнуть на успех «Монцы» можно по 5, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.9.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.744.025.04
Лига Ставок 1.78 3.80 4.60
Мелбет 1.78 3.96 4.90
1XBET 1.74 4.04 5.10

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.87, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.93.

Форма команд

«Фиорентина» в нынешнем сезоне не показывает стабильных результатов и поэтому может довольствоваться только текущим 10 местом в турнирной таблице Серии А. Команда из Флоренции набрала 19 очков, а расстояние от ближайшего соперника измеряется всего двумя пунктами. В предстоящей игре с новичком чемпионата от хозяев будут ждать только победы. В прошлой товарищеской игре «Фиорентина» разгромила «Лугано» (6:1), а ранее разошлась миром с «Монако» (1:1).

«Монца» чередует победы с поражениями в чемпионате Италии и пытается как можно выше забраться по турнирной таблице. Сейчас новая команда Сильвио Берлускони идет на 14 месте с 16 баллами и отстает от двух соперников на один балл. Любые набранные баллы в выездной встрече станут хорошим результатом для гостей. В прошлой товарищеской игре «Монца» крупно проиграла «Торино» (1:4) в товарищеской игре, а ранее переиграла «Арконатезе» (2:1).

Информация для ставок

  • «Фиорентина» одержала восемь побед из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Монца» добыла пять побед и потерпела пять поражений в десяти последних встречах
  • В единственном матче кубка Италии между клубами сильнее оказалась «Фиорентина» (3:1).

Прогноз

«Фиорентина» на своем стадионе в поединке с новичком Серии А обязана побеждать и набирать три очка, однако все может пойти не по плану. Предлагаем поверить в малорезультативный поединок и сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.93 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.99 1.44 1.98 1.92 1.56 2.59
Лига Ставок 2.75 1.44 1.89 1.89 1.50 2.55
Мелбет 1.99 1.95
1XBET 1.98 1.96
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 22:38
Победа команды хозяев поля в этом матче. Удачи
Гость
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