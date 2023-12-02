«Фиорентина» — «Салернитана». Прогноз на матч Серии А (03.12.2023)

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сегодня, 16:59

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу «Фиорентины» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.45. Ничейный результат можно выбрать по 4.8, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 7.4.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 1.68. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.2. Ставка на «обе забьют» составляет 1.9.

Форма команд

«Фиорентина» старается не отставать от зоны еврокубков, но пока не может в нее войти. Команда из Флоренции занимает восьмое место с 20 баллами и уступает «Аталанте» только по дополнительным показателям. Любой результат кроме победы над последней командой турнирной таблицы будет расценен болельщиками как провал. В матче Лиги Конференций «Фиорентина» обыграла на своем поле «Генк» (2:1), а ранее уступила в чемпионате «Милану» (0:1).

«Салернитана» показывает очень слабые результаты и не может конкурировать в этом сезоне с большинством соперников. Команда набрала лишь восемь очков и занимает последнее место, что уже сейчас может повлечь большие проблемы, вплоть до вылета в конце сезона. В последнем матче чемпионата Италии «Салернитана» на своем поле обыграла «Лацио» (2:1), а ранее на выезде сыграла вничью с «Сассуоло» (2:2).

Информация для ставок

«Фиорентина» выиграла шесть последних поединков из десяти на своем поле во всех турнирах

«Салернитана» победила в двух встречах из десяти последних

«Фиорентина» обыграла «Специю» в трех из пяти последних поединках

Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

На данный момент «Фиорентина» выглядит более убедительно и стабильно, чем «Салернитана». Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.