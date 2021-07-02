«Фламенго» — «Флуминенсе». Прогноз на матч бразильской Серии А (04.07.2021)

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вчера, 16:45

«Фламенго» играет против «Флуминенсе» в рамках очередного тура бразильской Серии А.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Фламенго», поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.70. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.80, а на победу гостей по 5.00.

Форма команд

«Фламенго» в этом сезоне находится на шестой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — девять забитых мячей и пять пропущенных голов. Всего в этом сезоне у команды четыре победы и два поражения, клуб ни разу не играл вничью. В нынешнем сезоне «Фламенго» набрал 12 баллов и имеет неплохие шансы на то, чтобы подняться выше в турнирной таблице. Команда очень хочет вернуть чемпионский титул к себе в музей, но для этого нужно одолеть более крепких соперников. Матч против «Флуминенсе» может подтолкнуть клуб к успеху.

«Флуминенсе» в этом сезоне набрал десять баллов и находится на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе команды — две победы, четыре ничьих и два поражения. Клуб забил семь голов и пропустил девять мячей. В последних матчах команда не похожа на себя, клуб регулярно теряет очки и проигрывает там, где нужно побеждать даже не напрягаясь.

Информация для ставок

● «Флуминенсе» не побеждает четыре игры кряду

● «Фламенго» выиграл три матча из последних пяти во всех турнирах

● «Флуминенсе» пропустил семь голов в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют» по коэффициенту 2.00. Эти бразильские клубы очень хорошо играют в атаку.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 8.4 на победу сборной Украины в матче против Англии.