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«Фламенго» — «Флуминенсе». Прогноз на матч бразильской Серии А (04.07.2021)

вчера, 16:45

«Фламенго» играет против «Флуминенсе» в рамках очередного тура бразильской Серии А.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.743.735.23
Лига Ставок 1.69 3.70 5.00
Мелбет 1.71 3.74 5.15
1XBET 1.71 3.74 5.15
BetBoom 1.67 3.55 5.50

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Фламенго», поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.70. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.80, а на победу гостей по 5.00.

Форма команд

«Фламенго» в этом сезоне находится на шестой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — девять забитых мячей и пять пропущенных голов. Всего в этом сезоне у команды четыре победы и два поражения, клуб ни разу не играл вничью. В нынешнем сезоне «Фламенго» набрал 12 баллов и имеет неплохие шансы на то, чтобы подняться выше в турнирной таблице. Команда очень хочет вернуть чемпионский титул к себе в музей, но для этого нужно одолеть более крепких соперников. Матч против «Флуминенсе» может подтолкнуть клуб к успеху.

«Флуминенсе» в этом сезоне набрал десять баллов и находится на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе команды — две победы, четыре ничьих и два поражения. Клуб забил семь голов и пропустил девять мячей. В последних матчах команда не похожа на себя, клуб регулярно теряет очки и проигрывает там, где нужно побеждать даже не напрягаясь.

Информация для ставок

● «Флуминенсе» не побеждает четыре игры кряду
● «Фламенго» выиграл три матча из последних пяти во всех турнирах
● «Флуминенсе» пропустил семь голов в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют» по коэффициенту 2.00. Эти бразильские клубы очень хорошо играют в атаку.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 8.4 на победу сборной Украины в матче против Англии.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.27 1.67 1.70 2.22
Лига Ставок 2.25 1.60 1.67 2.12
Мелбет 1.74 2.21
1XBET 1.74 2.21
BetBoom 2.28 1.57 1.67 2.10 1.35 3.00
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sv_1969
sv_1969
вчера в 16:53
Хозяева не проиграют
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