«Флуминенсе» — «Жувентуд». Прогноз на матч Бразильской Серии А (03.09.2021)

«Флуминенсе» встретится с «Жувентудом» в рамках очередного тура Бразильской Серии А. Поединок запланирован на 3 сентября 2021 года, его можно посмотреть в 01:00 по Москве. Чемпионат Бразилии становится все успешнее, каждый поединок здесь на вес золота. Этот матч не станет исключением из правил. Поставить на поединок можно ориентируясь на котировки, которые представители букмекеры Фонбет.
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1 : 1
завершен
сегодня, 01:00
Ставки букмекеров
Фаворит поединка — «Флуминенсе». Поставить на победу команды можно по коэффициенту 1.90. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.25 и на победу гостей по 4.70.
Форма команд
В этом сезоне «Флуминенсе» находится на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 21 балл. Команда выиграла пять поединков, шесть раз играла вничью и проиграла в шести играх. У клуба в активе 15 забитых и 18 пропущенных. «Флу» играет в этом сезоне не очень ярко, несмотря на большое количество забитых мячей, иногда у команды бывают проблемы со взятием ворот, это касается матчей, где клуб проигрывает. В концовке матча не хватает характера для того, чтобы забить гол и вырвать победу.
«Жувентуд», как и «Флуминенсе», не может похвастаться хорошим уровнем игры. К слову, команды имеют одинаковое количество набранных очков — 21. Клуб расположился на одну строчку ниже — 14-е место. В активе команды — пять побед, шесть ничьих и шесть поражений. Клуб забил 14 голов и пропустил 19 мячей. В последних играх «Жувентуд» выглядит немного растерянным, эта команда не знает, что делать у чужих ворот.
Информация для ставок
- «Жувентуд» не проигрывает три поединка кряду
- «Флуминенсе» выиграл только одну игру из последних пяти
- «Жувентуд» забил шесть голов в последних пяти матчах
Прогноз
«Флуминенсе» в плохой форме и давно не забивает много голов. «Жувентуд», несмотря на одинаковое с «Флу» количество очков, выглядит свежее. В этом матче стоит присмотреться к ставке на ничейный исход или победа «Жувентуда» по коэффициенту 1.90.