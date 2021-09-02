«Флуминенсе» — «Жувентуд». Прогноз на матч Бразильской Серии А (03.09.2021)

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вчера, 08:08

«Флуминенсе» встретится с «Жувентудом» в рамках очередного тура Бразильской Серии А. Поединок запланирован на 3 сентября 2021 года, его можно посмотреть в 01:00 по Москве. Чемпионат Бразилии становится все успешнее, каждый поединок здесь на вес золота. Этот матч не станет исключением из правил. Поставить на поединок можно ориентируясь на котировки, которые представители букмекеры Фонбет.

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Флуминенсе». Поставить на победу команды можно по коэффициенту 1.90. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.25 и на победу гостей по 4.70.

Форма команд

В этом сезоне «Флуминенсе» находится на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 21 балл. Команда выиграла пять поединков, шесть раз играла вничью и проиграла в шести играх. У клуба в активе 15 забитых и 18 пропущенных. «Флу» играет в этом сезоне не очень ярко, несмотря на большое количество забитых мячей, иногда у команды бывают проблемы со взятием ворот, это касается матчей, где клуб проигрывает. В концовке матча не хватает характера для того, чтобы забить гол и вырвать победу.

«Жувентуд», как и «Флуминенсе», не может похвастаться хорошим уровнем игры. К слову, команды имеют одинаковое количество набранных очков — 21. Клуб расположился на одну строчку ниже — 14-е место. В активе команды — пять побед, шесть ничьих и шесть поражений. Клуб забил 14 голов и пропустил 19 мячей. В последних играх «Жувентуд» выглядит немного растерянным, эта команда не знает, что делать у чужих ворот.

Информация для ставок

«Жувентуд» не проигрывает три поединка кряду

«Флуминенсе» выиграл только одну игру из последних пяти

«Жувентуд» забил шесть голов в последних пяти матчах

Прогноз

«Флуминенсе» в плохой форме и давно не забивает много голов. «Жувентуд», несмотря на одинаковое с «Флу» количество очков, выглядит свежее. В этом матче стоит присмотреться к ставке на ничейный исход или победа «Жувентуда» по коэффициенту 1.90.