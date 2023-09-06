Франция – Ирландия. Прогноз на матч квалификации Евро 2024 (07.09.2023)

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сегодня, 09:48

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение в этом поединке вице-чемпиону мира. На победу сборной Франции принимают ставки по коэффициенту 1.23 в букмекерской конторе Лига Ставок. Ничейный результат котируется по коэффициенту 6.4, а победа Ирландии сборной принесет игрокам хороший выигрыш по коэффициенту 15.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.7. Если игроку кажется, что голов будет меньше, есть ставка ТМ 2.5 по коэффициенту 2.2. Ставка на «обе забьют» составляет 2.45.

Форма команд

Сборная Франции набрала максимальное количество очков в отборе и практически гарантировала себе первое место в группе. Однако подопечным Дешама нельзя расслабляться и стоит продолжать набирать очки, чтобы оформить победу за несколько матчей до конца квалификации. В прошлом туре Франция минимально одолела Грецию (1:0), а ранее на выезде скромно переиграла Гибралтар (3:0).

Сборная Ирландии смогла добыть лишь три балла в трех турах и такой результат не может радовать болельщиков. Команде предстоит побороться за второе место с Нидерландами и Грецией и даже здесь вряд ли команду можно назвать фаворитом. Два последних поединка команды Ирландии завершились победой над Гибралтаром (3:0) и поражением на выезде от Греции (1:2).

Информация для ставок

Франция выиграла четыре последних матча при этом не пропустив ни одного мяча

Семь из десяти последних матчей сборной Ирландии завершились тоталом больше 2.5 мячей

Шесть из семи последних матчей между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Франция выиграла четыре из пяти последних матчей с Ирландией

Прогноз

Команды играют между собой в нерезультативный футбол, а сама Ирландия и вовсе постарается сыграть от защиты и не пропустить. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.