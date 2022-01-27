ПСЖ – «Ницца». Прогноз на матч Кубка Франции (31.01.2022)

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вчера, 14:31

Ставки букмекеров

Эксперты отводят солидные шансы на успех хозяев этой игры. Ставки в пользу победы ПСЖ в линии букмекерской конторы Фонбет идут по коэффициенту 1.45, а победа «Ниццы» оценивается в 6.80. Заключить пари на ничью предлагается по котировке 4.60.

Если рассматривать линию голов, то здесь предпочтения аналитиков на стороне высокой результативности. Ставки на ТБ (2,5) голом можно сыграть по коэффициенту 1.58, ТМ(2,5) – 2.40.

Форма команд

ПСЖ уверенно идет навстречу чемпионскому титулу в Лиге 1. В турнирной таблице чемпионата столичная команда лидирует с преимуществом в 11 очков над второй строчкой, которую, к слову, занимает «Ницца».

После ничейных встреч с «Лорьяном» (1:1) и «Лион» (1:1) в чемпионате парижане легко разобрались с «Реймсом» (4:0) и «Брестом» (2:0).

«Ницца» к предстоящей встрече подходит с шестью победами кряду. На предыдущей стадии Кубка Франции подопечные Кристофа Гальтье разобрались с «Шоле» (1:0), а в чемпионате страны «орлята» поочередно победили «Ренн» (2:1), «Ланс» (2:1), «Брест» (3:0), «Нант» (2:1) и «Мец» (2:0).

Информация для ставок

« ПСЖ » не пропускал голы в 4 из прошлых 5 матчей на своем поле

» не пропускал голы в 4 из прошлых 5 матчей на своем поле Команды сыграли на ТМ(3,5) голов в 4 прошлых встречах на поле ПСЖ

«Ницца» одержала четыре победы в четырех прошлых гостевых матчах

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