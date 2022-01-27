ПСЖ – «Ницца». Прогноз на матч Кубка Франции (31.01.2022)

Ставки букмекеров
Эксперты отводят солидные шансы на успех хозяев этой игры. Ставки в пользу победы ПСЖ в линии букмекерской конторы Фонбет идут по коэффициенту 1.45, а победа «Ниццы» оценивается в 6.80. Заключить пари на ничью предлагается по котировке 4.60.
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31 января 2022, 23:15
понедельник
Если рассматривать линию голов, то здесь предпочтения аналитиков на стороне высокой результативности. Ставки на ТБ(2,5) голом можно сыграть по коэффициенту 1.58, ТМ(2,5) – 2.40.
Форма команд
ПСЖ уверенно идет навстречу чемпионскому титулу в Лиге 1. В турнирной таблице чемпионата столичная команда лидирует с преимуществом в 11 очков над второй строчкой, которую, к слову, занимает «Ницца».
После ничейных встреч с «Лорьяном» (1:1) и «Лион» (1:1) в чемпионате парижане легко разобрались с «Реймсом» (4:0) и «Брестом» (2:0).
«Ницца» к предстоящей встрече подходит с шестью победами кряду. На предыдущей стадии Кубка Франции подопечные Кристофа Гальтье разобрались с «Шоле» (1:0), а в чемпионате страны «орлята» поочередно победили «Ренн» (2:1), «Ланс» (2:1), «Брест» (3:0), «Нант» (2:1) и «Мец» (2:0).
Информация для ставок
- «ПСЖ» не пропускал голы в 4 из прошлых 5 матчей на своем поле
- Команды сыграли на ТМ(3,5) голов в 4 прошлых встречах на поле ПСЖ
- «Ницца» одержала четыре победы в четырех прошлых гостевых матчах
Прогноз
Последние матчи ПСЖ надежно провел в защите, не допуская результативных ошибок. «Ницца», в свою очередь, тоже сохраняла ворота в неприкосновенности по итогам трех минувших выездных встреч. Учитывая это, предлагаем воспользоваться ставкой на ТМ(3,5) голов по коэффициенту 1.58 в БК Фонбет.