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ПСЖ – «Ницца». Прогноз на матч Кубка Франции (31.01.2022)

вчера, 14:31

Ставки букмекеров

Эксперты отводят солидные шансы на успех хозяев этой игры. Ставки в пользу победы ПСЖ в линии букмекерской конторы Фонбет идут по коэффициенту 1.45, а победа «Ниццы» оценивается в 6.80. Заключить пари на ничью предлагается по котировке 4.60.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет 1.45 4.60 6.80
Мелбет 1.50 4.92 6.65
1XBET 1.50 4.92 6.65
BetBoom 1.47 4.55 7.00

Если рассматривать линию голов, то здесь предпочтения аналитиков на стороне высокой результативности. Ставки на ТБ(2,5) голом можно сыграть по коэффициенту 1.58, ТМ(2,5) – 2.40.

Форма команд

ПСЖ уверенно идет навстречу чемпионскому титулу в Лиге 1. В турнирной таблице чемпионата столичная команда лидирует с преимуществом в 11 очков над второй строчкой, которую, к слову, занимает «Ницца».

После ничейных встреч с «Лорьяном» (1:1) и «Лион» (1:1) в чемпионате парижане легко разобрались с «Реймсом» (4:0) и «Брестом» (2:0).

«Ницца» к предстоящей встрече подходит с шестью победами кряду. На предыдущей стадии Кубка Франции подопечные Кристофа Гальтье разобрались с «Шоле» (1:0), а в чемпионате страны «орлята» поочередно победили «Ренн» (2:1), «Ланс» (2:1), «Брест» (3:0), «Нант» (2:1) и «Мец» (2:0).

Информация для ставок

  • «ПСЖ» не пропускал голы в 4 из прошлых 5 матчей на своем поле
  • Команды сыграли на ТМ(3,5) голов в 4 прошлых встречах на поле ПСЖ
  • «Ницца» одержала четыре победы в четырех прошлых гостевых матчах

Прогноз

Последние матчи ПСЖ надежно провел в защите, не допуская результативных ошибок. «Ницца», в свою очередь, тоже сохраняла ворота в неприкосновенности по итогам трех минувших выездных встреч. Учитывая это, предлагаем воспользоваться ставкой на ТМ(3,5) голов по коэффициенту 1.58 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 2.36 1.56
1XBET 2.36 1.56
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 21:08
Победа команды ПСЖ с Азиатской форой (-1.5) в этом матче. Удачи
dkpf4kyud4y2
dkpf4kyud4y2
вчера в 20:52
Футбольный клуб ПСЖ выиграет матч.
vfd7sgjd5q9h
vfd7sgjd5q9h
вчера в 20:52
Футбольный клуб ПСЖ одержит победу.
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:39
Парижане выиграют этот матч
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