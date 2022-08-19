«Анже» — «Брест». Прогноз на матч Лиги 1 (21.08.2022)

Ставки букмекеров
В этом противостоянии нет фаворита. Ставки на победу «Анже» букмекерская контора Лига Ставок оценивает по коэффициенту 2.36, ничья играется по котировке 3.54, а победа «Бреста» идет за 3.22.
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21 августа 2022, 16:00
воскресенье
Если рассматривать линию голов, то здесь перевес на стороне низового исхода. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.75, ТБ(2,5) – 1.98.
Форма команд
Оба матча в новом сезоне Лиги 1 футболисты «Анже» завершили вничью. В первом туре Лиги 1 команда разделила очки дома с «Нантом» (0:0), а затем «зебрам» удалось уйти от поражения в гостевой игре против «Осера» (2:2).
«Брест» заработал только один балл в двух первых турах. Команда начала чемпионат с проигрыша «Лансу» на выезде, где было забито в общей сложности пять голов (2:3). Затем «Брест» сумел преподнести неприятный сюрприз «Марселю» в домашней игре, зафиксировав результативную ничью (1:1).
Информация для ставок
- «Брест» не побеждал в 5 последних матчах Лиги 1
- «Анже» не проигрывал в 5 прошлых матчах с «Брестом»
- Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 3 прошлых очных встречах
Прогноз
«Брест» традиционно плохо проводит гостевые матчи чемпионата Франции, чем должен пользоваться «Анже». Рекомендуем поставить на нулевую фору хозяев поля по коэффициенту 1.62 в БК Лига Ставок.