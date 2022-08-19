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«Анже» — «Брест». Прогноз на матч Лиги 1 (21.08.2022)

сегодня, 16:47
Брест

Ставки букмекеров

В этом противостоянии нет фаворита. Ставки на победу «Анже» букмекерская контора Лига Ставок оценивает по коэффициенту 2.36, ничья играется по котировке 3.54, а победа «Бреста» идет за 3.22.

Франция. Лига 1 2022/2023
Анже
Брест
НичьяНичья
- : -
21 августа 2022, 16:00
воскресенье
НичьяПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.353.473.24
Лига Ставок 2.33 3.40 3.15
Мелбет 2.36 3.54 3.22

Если рассматривать линию голов, то здесь перевес на стороне низового исхода. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.75, ТБ(2,5) – 1.98.

Форма команд

Оба матча в новом сезоне Лиги 1 футболисты «Анже» завершили вничью. В первом туре Лиги 1 команда разделила очки дома с «Нантом» (0:0), а затем «зебрам» удалось уйти от поражения в гостевой игре против «Осера» (2:2).

«Брест» заработал только один балл в двух первых турах. Команда начала чемпионат с проигрыша «Лансу» на выезде, где было забито в общей сложности пять голов (2:3). Затем «Брест» сумел преподнести неприятный сюрприз «Марселю» в домашней игре, зафиксировав результативную ничью (1:1).

Информация для ставок

  • «Брест» не побеждал в 5 последних матчах Лиги 1
  • «Анже» не проигрывал в 5 прошлых матчах с «Брестом»
  • Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 3 прошлых очных встречах

Прогноз

«Брест» традиционно плохо проводит гостевые матчи чемпионата Франции, чем должен пользоваться «Анже». Рекомендуем поставить на нулевую фору хозяев поля по коэффициенту 1.62 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.72 1.51 1.91 1.99 1.51 2.74
Лига Ставок 2.60 1.48 1.83 1.95 1.46 2.65
Мелбет 1.89 2.06
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shlomo
shlomo
сегодня в 18:20
Игра на три результата
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