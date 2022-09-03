«Клермон» — «Тулуза». Прогноз на матч Лиги 1 (04.09.2022)

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вчера, 12:09

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок не видят фаворита в этом противостоянии. Сыграть победу «Клермона» можно по коэффициенту 3.00, за ничью предложена цена 3.35, а победа «Тулузы» идет по котировке 2.50.

Букмекер также предложил равноценную линию ставок на голы: исходы ТМ(2,5) и ТБ (2,5) отмечены одинаковыми котировками 1.95, а поставить на обмен голами можно по котировке 1.71.

Форма команд

«Клермон» занимает 12-е место чемпионата Франции. В пяти первых турах команда заработала шесть очков, одержав победы над «Реймсом» (4:2) и «Ниццей» (1:0). Также футболисты «Клермона» зафиксировали три поражения в новом сезоне, проиграв ПСЖ (0:5), «Лорьяну» (1:2) и «Марселю» (0:1).

«Тулуза» располагается на 13-й позиции рейтинга, отставая от предстоящего соперника на один балл. Единственную победу в Лиге 1 команда одержала в гостевой игре против «Труа» (0:3). При этом футболисты «Тулузы» никак себя не проявили в двух предыдущих турах, где им противостояли «Нант» (1:3) и ПСЖ (0:3).

Информация для ставок

«Тулуза» сыграла на ТБ (2,5) гола в 4 прошлых матчах Лиги 1

(2,5) гола в 4 прошлых матчах Лиги 1 «Тулуза» пропускала минимум два гола в 3 предыдущих турах чемпионата

«Клермон» и «Тулуза» обменялись голами в 3 последних очных матчах

Прогноз

«Клермон» и «Тулуза» стабильно забивают в этом сезоне, но и надежной защитой команды похвастаться не могут. Поэтому, советуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.71 в БК Лига Ставок.