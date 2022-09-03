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«Клермон» — «Тулуза». Прогноз на матч Лиги 1 (04.09.2022)

вчера, 12:09
Клермон

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок не видят фаворита в этом противостоянии. Сыграть победу «Клермона» можно по коэффициенту 3.00, за ничью предложена цена 3.35, а победа «Тулузы» идет по котировке 2.50.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.083.322.52
Лига Ставок 3.00 3.35 2.46
Мелбет 3.07 3.42 2.51
1XBET 3.07 3.42 2.51

Букмекер также предложил равноценную линию ставок на голы: исходы ТМ(2,5) и ТБ(2,5) отмечены одинаковыми котировками 1.95, а поставить на обмен голами можно по котировке 1.71.

Форма команд

«Клермон» занимает 12-е место чемпионата Франции. В пяти первых турах команда заработала шесть очков, одержав победы над «Реймсом» (4:2) и «Ниццей» (1:0). Также футболисты «Клермона» зафиксировали три поражения в новом сезоне, проиграв ПСЖ (0:5), «Лорьяну» (1:2) и «Марселю» (0:1).

«Тулуза» располагается на 13-й позиции рейтинга, отставая от предстоящего соперника на один балл. Единственную победу в Лиге 1 команда одержала в гостевой игре против «Труа» (0:3). При этом футболисты «Тулузы» никак себя не проявили в двух предыдущих турах, где им противостояли «Нант» (1:3) и ПСЖ (0:3).

Информация для ставок

  • «Тулуза» сыграла на ТБ(2,5) гола в 4 прошлых матчах Лиги 1
  • «Тулуза» пропускала минимум два гола в 3 предыдущих турах чемпионата
  • «Клермон» и «Тулуза» обменялись голами в 3 последних очных матчах

Прогноз

«Клермон» и «Тулуза» стабильно забивают в этом сезоне, но и надежной защитой команды похвастаться не могут. Поэтому, советуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.71 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.87 1.47 1.95 1.95 1.54 2.64
Лига Ставок 2.70 1.45 1.86 1.91 1.48 2.60
Мелбет 1.97 1.97
1XBET 1.97 1.97
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:29
Победа или ничья хозяев поля!
Гость
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