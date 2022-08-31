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«Ланс» — «Лорьян». Прогноз на матч Лиги 1 (31.08.2022)

вчера, 10:33
Лорьян

Ставки букмекеров

«Ланс» считается фаворитом этого матча с коэффициентом на победу 1.56. Заключить пари на ничью букмекерская контора Лига Ставок предлагает по котировке 4.60, а победа «Лорьяна» оценивается в 6.35.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.524.576.73
Лига Ставок 1.74 3.80 4.50
Мелбет 1.77 3.69 5.13
1XBET 1.65 4.38 5.45

Аналитики также считают, что команды продемонстрируют результативный футбол. Исход ТБ(2,5) гола идет по коэффициенту 1.78, ТМ(2,5) – 2.15.

Форма команд

«Ланс» заработал 10 очков в трех первых турах чемпионата Франции. Такая успешность позволяет клубу делить первое место турнирной таблицы с «Марселем» и ПСЖ.

В предыдущем туре Лиги 1 «Ланс» обыграл на домашней арене «Ренн», а до этого команда успешно выступила на поле «Монако» (4:1), забив сопернику четыре гола.

«Лорьян» провел только три поединка в новом розыгрыше французской лиги. Клуб тоже проявил себя хорошо, взяв семь из девяти возможных очков. Команда стартовала в сезоне с победной игры на поле «Ренна» (1:0), а затем сыграла вничью с «Тулузой» (2:2) и победила дома «Клермон» (2:1).

Информация для ставок

  • «Ланс» забивал минимум два гола в 7 прошлых домашних матчах Лиги 1
  • «Ланс» не проигрывал в 12 последних поединках чемпионата на своем поле
  • Ставка ТБ(2,5) прошла в 7 из предыдущих 8 матчей «Ланса» в Лиге 1

Прогноз

«Ланс» результативно играет на домашней арене, но и пропускают хозяева с завидной регулярностью. С учетом неплохой формы «Лорьяна», рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.80 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.46 1.34 2.20 1.74 1.71 2.24
Лига Ставок 2.85 1.40 1.92 1.82 1.53 2.41
Мелбет 1.91 1.99
1XBET 1.90 2.01
Все комментарии
manth7quxr55
manth7quxr55
вчера в 13:13
Фаворит матча «Ланс»
Гость
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