«Ланс» — «Лорьян». Прогноз на матч Лиги 1 (31.08.2022)

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вчера, 10:33

Ставки букмекеров

«Ланс» считается фаворитом этого матча с коэффициентом на победу 1.56. Заключить пари на ничью букмекерская контора Лига Ставок предлагает по котировке 4.60, а победа «Лорьяна» оценивается в 6.35.

Аналитики также считают, что команды продемонстрируют результативный футбол. Исход ТБ (2,5) гола идет по коэффициенту 1.78, ТМ(2,5) – 2.15.

Форма команд

«Ланс» заработал 10 очков в трех первых турах чемпионата Франции. Такая успешность позволяет клубу делить первое место турнирной таблицы с «Марселем» и ПСЖ .

В предыдущем туре Лиги 1 «Ланс» обыграл на домашней арене «Ренн», а до этого команда успешно выступила на поле «Монако» (4:1), забив сопернику четыре гола.

«Лорьян» провел только три поединка в новом розыгрыше французской лиги. Клуб тоже проявил себя хорошо, взяв семь из девяти возможных очков. Команда стартовала в сезоне с победной игры на поле «Ренна» (1:0), а затем сыграла вничью с «Тулузой» (2:2) и победила дома «Клермон» (2:1).

Информация для ставок

«Ланс» забивал минимум два гола в 7 прошлых домашних матчах Лиги 1

«Ланс» не проигрывал в 12 последних поединках чемпионата на своем поле

Ставка ТБ (2,5) прошла в 7 из предыдущих 8 матчей «Ланса» в Лиге 1

Прогноз

«Ланс» результативно играет на домашней арене, но и пропускают хозяева с завидной регулярностью. С учетом неплохой формы «Лорьяна», рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.80 в БК Лига Ставок.